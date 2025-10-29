Литва предлагает закрыть границу с Беларусью на месяц из-за метеокули

Министерство внутренних дел Литвы предлагает полностью закрыть границу с Беларусью на один месяц.

По словам главы МВД Владислава Кондратовича, инициатива связана с недавними инцидентами, когда контрабандные воздушные шары неоднократно нарушали воздушное пространство Литвы и вызывали временное закрытие аэропортов.

После этих случаев пограничники уже приняли решение временно закрыть пункты пропуска "Шальчининкай" и "Медининкай".

"Наша позиция заключается в том, чтобы предложить правительству закрыть и сохранить текущую ситуацию в течение месяца. А потом принять решение", - заявил Кондратович.

Окончательное решение правительство Литвы должно принять 29 октября.

Что предшествовало?

Напомним, в ночь с 26 на 27 октября Международный аэропорт Вильнюса временно остановил обслуживание рейсов. Это уже третий день подряд и четвертый раз за неделю, когда вводятся ограничения на полеты.

Литва ранее предупреждала, что в ответ может полностью закрыть границу.

27 октября пункт пропуска в Салечниках ("Шалчининкяй" с литовской стороны) не возобновил работу. А в Медниках ("Медининкай") стали пропускать только определенные категории путешественников, в которые большинство белорусов не попадают.

Министерство иностранных дел Беларуси 27 октября вручило ноту протеста временному поверенному в делах Литвы Эрикасу Вилканцясу из-за закрытия границы, "осуществленного без какого-либо предварительного уведомления".

