Литва предлагает закрыть границу с Беларусью на месяц из-за метеокули
Министерство внутренних дел Литвы предлагает полностью закрыть границу с Беларусью на один месяц.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.
По словам главы МВД Владислава Кондратовича, инициатива связана с недавними инцидентами, когда контрабандные воздушные шары неоднократно нарушали воздушное пространство Литвы и вызывали временное закрытие аэропортов.
После этих случаев пограничники уже приняли решение временно закрыть пункты пропуска "Шальчининкай" и "Медининкай".
"Наша позиция заключается в том, чтобы предложить правительству закрыть и сохранить текущую ситуацию в течение месяца. А потом принять решение", - заявил Кондратович.
Окончательное решение правительство Литвы должно принять 29 октября.
Что предшествовало?
Напомним, в ночь с 26 на 27 октября Международный аэропорт Вильнюса временно остановил обслуживание рейсов. Это уже третий день подряд и четвертый раз за неделю, когда вводятся ограничения на полеты.
Литва ранее предупреждала, что в ответ может полностью закрыть границу.
27 октября пункт пропуска в Салечниках ("Шалчининкяй" с литовской стороны) не возобновил работу. А в Медниках ("Медининкай") стали пропускать только определенные категории путешественников, в которые большинство белорусов не попадают.
Министерство иностранных дел Беларуси 27 октября вручило ноту протеста временному поверенному в делах Литвы Эрикасу Вилканцясу из-за закрытия границы, "осуществленного без какого-либо предварительного уведомления".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль