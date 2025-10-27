Четвертый раз за неделю в Литве приостановили работу аэропорта из-за неизвестных шаров

В ночь с 26 на 27 октября Международный аэропорт Вильнюса временно остановил обслуживание рейсов. Это уже третий день подряд и четвертый раз за неделю, когда вводятся ограничения на полеты.

Вильнюсский аэропорт не работал с десяти вечера до почти двух часов ночи - в его районе снова заметили метеозонды, которые используются для переправки грузов с контрабандой с территории Беларуси.

Ранее местные власти предупреждали, что будут закрывать контрольно-пропускные пункты на границе, если такие инциденты будут повторяться - и уже выполняли это обещание. Так произошло и в этот раз: национальный центр управления кризисами Литвы сообщил, что КПП "Медининкай" и "Шальчининкай" временно не работают.

Закрытие аэропорта в Вильнюсе

Поздно вечером субботы, 25 октября, Литва приостановила работу аэропорта в Вильнюсе и закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью. Причиной снова стало появление воздушных шаров.

Вечером 24 октября Литва временно приостанавливала работу аэропортов Вильнюса и Каунаса из-за воздушных шаров, летевших со стороны Беларуси. Впоследствии страна еще и перекрыла пункты пропуска на границе с РБ.

Власти Литвы будут искать решение проблемы

Литовские власти заявляют, что шары запускают контрабандисты, которые перевозят нелегальные сигареты, и одновременно возлагают ответственность на режим Александра Лукашенко за непринятие мер для прекращения таких запусков.

Премьер-министр Ингрида Шимоните сообщила, что на следующей неделе Национальная комиссия по безопасности рассмотрит ситуацию и будет искать решение проблемы.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что собирает экстренное заседание Национальной комиссии по безопасности, чтобы обсудить "как быстрые, так и долгосрочные решения" ситуации. По ее словам, власти, возможно, рассмотрят вопрос о более длительном закрытии границы с Беларусью - если созовут внеочередное заседание правительства.

