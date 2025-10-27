Вчетверте за тиждень у Литві призупинили роботу аеропорту через невідомі кулі

У ніч з 26 на 27 жовтня Міжнародний аеропорт Вільнюса тимчасово зупинив обслуговування рейсів. Це вже третій день поспіль і четвертий раз за тиждень, коли вводяться обмеження на польоти.

Вільнюський аеропорт не працював з десятої вечора до майже другої години ночі - в його районі знову помітили метеозонди, які використовуються для переправлення вантажів з контрабандою з території Білорусі.

Раніше місцева влада попереджала, що закриватиме контрольно-пропускні пункти на кордоні, якщо такі інциденти повторюватимуться - і вже виконувала цю обіцянку. Так сталося і цього разу: національний центр управління кризами Литви повідомив, що КПП "Медінінкай" і "Шальчінінкай" тимчасово не працюють.

Закриття аеропорту у Вільнюсі

Пізно ввечері суботи, 25 жовтня, Литва призупинила роботу аеропорту у Вільнюсі та закрила два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Причиною знову стала поява повітряних куль.

Ввечері 24 жовтня Литва тимчасово призупиняла роботу аеропортів Вільнюса і Каунаса через повітряні кулі, що летіли з боку Білорусі. Згодом країна ще й перекрила пункти пропуску на кордоні з РБ.

Влада Литви шукатиме вирішення проблеми

Литовська влада заявляє, що кулі запускають контрабандисти, які перевозять нелегальні сигарети, та водночас покладає відповідальність на режим Олександра Лукашенка за невжиття заходів для припинення таких запусків.

Прем’єр-міністерка Інгріда Шимоніте повідомила, що наступного тижня Національна комісія з безпеки розгляне ситуацію та шукатиме вирішення проблеми.

Прем'єр-міністр Литви Інга Ругінене заявила, що збирає екстрене засідання Національної комісії з безпеки, щоб обговорити "як швидкі, так і довгострокові рішення" ситуації. За її словами, влада, можливо, розгляне питання про більш тривале закриття кордону з Білоруссю — якщо скличуть позачергове засідання Уряду.

