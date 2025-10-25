Литва зупинила аеропорти та закрила пункти пропуску на кордоні з Білоруссю через повітряні кулі

Ввечері 24 жовтня Литва тимчасово призупинила роботу аеропортів Вільнюса і Каунаса через повітряні кулі, що летіли з боку Білорусі. Згодом країна ще й перекрила пункти пропуску на кордоні з РБ.

Про це повідомляють LRT та "Радіо Свобода".

Зупинка роботи аеропортів

Національний центр управління кризами зафіксував десятки навігаційних точок, що позначають літаючі об’єкти – метеорологічні кулі, які прямували в напрямку Друскінінкай–Шалчинінкяй.

Через це аеропорти Вільнюса та Каунаса були закриті з міркувань безпеки до 23:00.

Закриття пунктів пропуску

Окрім цього, Литва закрила кордон з Білоруссю через пункти пропуску "Шалчинінкяй" та "Мединінкай".

Прикордонні переходи з Білоруссю будуть закриті до 12:00 суботи 25 жовтня.

"Служби діють відповідно до рішень, ухвалених на цьому тижневому засіданні Національної комісії безпеки. Наступного тижня комісія знову збереться, щоб оцінити, який вплив чинять уже ухвалені рішення і що ще можна зробити в короткостроковій перспективі, щоб це було болісно як для контрабандистів, так і для режиму Олександра Лукашенка, який дозволяє їм безчинствувати",- заявила прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінієне.

Нагадаємо, що раніше Литва висловила офіційний протест Білорусі через порушення свого повітряного простору.

