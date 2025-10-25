РУС
1 480 4

Литва остановила аэропорты и закрыла пункты пропуска на границе с Беларусью из-за воздушных шаров

аеропорт

Вечером 24 октября Литва временно приостановила работу аэропортов Вильнюса и Каунаса из-за воздушных шаров, летевших со стороны Беларуси. Впоследствии страна еще и перекрыла пункты пропуска на границе с РБ.

Об этом сообщают LRT и"Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Остановка работы аэропортов

Национальный центр управления кризисами зафиксировал десятки навигационных точек, обозначающих летающие объекты - метеорологические шары, которые направлялись в направлении Друскининкай-Шалчининкяй.

Из-за этого аэропорты Вильнюса и Каунаса были закрыты из соображений безопасности до 23:00.

Закрытие пунктов пропуска

Кроме этого, Литва закрыла границу с Беларусью через пункты пропуска "Шалчининкяй" и "Медининкай".

Пограничные переходы с Беларусью будут закрыты до 12:00 субботы 25 октября.

"Службы действуют в соответствии с решениями, принятыми на этом недельном заседании Национальной комиссии безопасности. На следующей неделе комиссия снова соберется, чтобы оценить, какое влияние оказывают уже принятые решения и что еще можно сделать в краткосрочной перспективе, чтобы это было болезненно как для контрабандистов, так и для режима Александра Лукашенко, который позволяет им бесчинствовать",- заявила премьер-министр Литвы Инга Ругиниене.

Напомним, что ранее Литва выразила официальный протест Беларуси из-за нарушения своего воздушного пространства.

Читайте также: Вильнюс обвиняет Минск в нарушении воздушного пространства

Метеорологічні повітряні кулі, що летіли з боку Білорусі є російською провокацією (втягнути білорусів у війну), яку маскують під контрaбанду цигарок.
25.10.2025 00:55 Ответить
Хто не хоче бути втягнутим - того не втягнуть.
25.10.2025 04:26 Ответить
Ну то й що? Корейці вже роками, один одному, цілі рої таких куль запускають... На північ летять агітаційні листівки... На південь - гімно "бойового хом"яка"... І що з того? Який "коефіцієнт корисної дії? Японці в США, навіть бомби, на подібних кулях, запускали... Купа затрат - а користі, "нуль". Якби не дурна вчителька з екскурсією "на природу" - і людських жертв не було-б...
25.10.2025 03:08 Ответить
25.10.2025 03:20 Ответить
 
 