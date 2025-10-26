УКР
Новини Повітряні кулі Білорусі в Литві
1 471 13

Науседа запропонував на тривалий час закрити кордон з Білоруссю та обмежити транзит до Калінінграда

Гітанас Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа запропонував закрити кордон з Білоруссю на тривалий термін і обмежити транзит до Калінінграда через загрозу контрабанди, яка здійснюється за допомогою білоруських метеокуль.

Про це повідомляє LRT, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент оцінює інциденти останніх днів і збої в роботі аеропортів як гібридну атаку на Литву, на яку необхідно реагувати як в симетричні, так і асиметричні способи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найближчими днями уряд Литви повинен запропонувати способи реагування.

"Серед варіантів, які повинні бути розглянуті, – тривале закриття кордону з Білоруссю та обмеження транзиту до Калінінграда",- додали в адміністрації литовського президента.

Білоруські повітряні кулі в Литві

Білоруські повітряні кулі в Литві

Нагадаємо, що ввечері 24 жовтня Литва тимчасово призупиняла роботу аеропортів Вільнюса і Каунаса через повітряні кулі, що летіли з боку Білорусі. Згодом країна ще й перекрила пункти пропуску на кордоні з РБ.

У ніч на 26 жовтня  Литва призупинила роботу аеропорту у Вільнюсі та закрила два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Причиною знову стала поява повітряних куль.

Читайте також: Литва знову закрила аеропорт Вільнюса та кордон із Білоруссю через повітряні кулі

Автор: 

Білорусь (8121) Литва (2592) Науседа Гітанас (374)
Топ коментарі
+8
щоб свіноруси та бєлосвіноруси не мали європейських продуктів та інших благ. лапті бульба та бєрєста лучшіє іх друзья
26.10.2025 17:36 Відповісти
+1
А що, знищувати ті повітряні кулі, над теріторією країни, хтось не дає?
26.10.2025 17:21 Відповісти
+1
Як вдало було створено білорусію, як клин, що запобігає утворенню чорноморсько балтійської конфедерації...бєлая, малая, вєлікая...уламок невдалого проекту, але знадобився...
26.10.2025 17:48 Відповісти
Сортувати:
кому?
і шо?
26.10.2025 17:21 Відповісти
26.10.2025 17:36 Відповісти
то, кому він запропонував?
собі?
і як?
погодив?
закрив?
26.10.2025 18:26 Відповісти
аааа.....
то, наш найдосвідченіший, ***** як багато пропонує....
афігеть євроцінний!
26.10.2025 18:32 Відповісти
26.10.2025 17:21 Відповісти
26.10.2025 17:48 Відповісти
не буть поцем!
белорусь, ******* бєлорасєя, це прабатьківщина слов'янства.
це, стародавня частина русі.
а, те що кацапи зробили з нею, так то таке.....
просрали литвини себе, в чисту!
26.10.2025 18:29 Відповісти
Даже произнося это слово "русь" вы подыгрываете кацапам. Это кацапский миф.
26.10.2025 18:32 Відповісти
і це пише, якась істота, кацапською язикою?
26.10.2025 18:38 Відповісти
Ні до русі життя не було ні після...щоправда що за життя було при русі, теж ніхто не знає...це як з прізвищем Бандера...набагато більше претензій в росіян мало би бути до того ж, скажімо, Мельника, але ж прізвище не таке звучне...те ж саме зі словом русь - коротко, понятно...а як ще й двома "с" руссь! то то вже вабше...
26.10.2025 19:10 Відповісти
Литовцы уже блокировали Калининград. Но партнеры испугались и сказали не надо.
26.10.2025 18:29 Відповісти
 
 