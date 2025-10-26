Науседа запропонував на тривалий час закрити кордон з Білоруссю та обмежити транзит до Калінінграда

Президент Литви Гітанас Науседа запропонував закрити кордон з Білоруссю на тривалий термін і обмежити транзит до Калінінграда через загрозу контрабанди, яка здійснюється за допомогою білоруських метеокуль.

Про це повідомляє LRT, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент оцінює інциденти останніх днів і збої в роботі аеропортів як гібридну атаку на Литву, на яку необхідно реагувати як в симетричні, так і асиметричні способи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найближчими днями уряд Литви повинен запропонувати способи реагування.

"Серед варіантів, які повинні бути розглянуті, – тривале закриття кордону з Білоруссю та обмеження транзиту до Калінінграда",- додали в адміністрації литовського президента.

Білоруські повітряні кулі в Литві

Нагадаємо, що ввечері 24 жовтня Литва тимчасово призупиняла роботу аеропортів Вільнюса і Каунаса через повітряні кулі, що летіли з боку Білорусі. Згодом країна ще й перекрила пункти пропуску на кордоні з РБ.

У ніч на 26 жовтня Литва призупинила роботу аеропорту у Вільнюсі та закрила два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Причиною знову стала поява повітряних куль.

