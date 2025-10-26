Литва знову закрила аеропорт Вільнюса та кордон із Білоруссю через повітряні кулі

Пізно ввечері суботи, 25 жовтня, Литва призупинила роботу аеропорту у Вільнюсі та закрила два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Причиною знову стала поява повітряних куль.

Про це пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Рух у Вільнюському аеропорту зупинено до 2:00 ночі за місцевим часом, а кордон із Білоруссю залишатиметься закритим до того ж часу.

Reuters зазначає, що аеропорт Вільнюса вже призупиняв роботу цього тижня - у вівторок та п’ятницю, а також 5 жовтня. Щоразу причиною зупинки роботи ставали кулі над столицею.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Влада Литви шукатиме вирішення проблеми

Литовська влада заявляє, що кулі запускають контрабандисти, які перевозять нелегальні сигарети, та водночас покладає відповідальність на режим Олександра Лукашенка за невжиття заходів для припинення таких запусків.

Прем’єр-міністерка Інгріда Шимоніте повідомила, що наступного тижня Національна комісія з безпеки розгляне ситуацію та шукатиме вирішення проблеми.

Нагадаємо, що ввечері 24 жовтня Литва тимчасово призупиняла роботу аеропортів Вільнюса і Каунаса через повітряні кулі, що летіли з боку Білорусі. Згодом країна ще й перекрила пункти пропуску на кордоні з РБ.

Читайте також: Литва зупинила аеропорти та закрила пункти пропуску на кордоні з Білоруссю через повітряні кулі