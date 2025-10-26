Литва снова закрыла аэропорт Вильнюса и границу с Беларусью из-за воздушных шаров
Поздно вечером субботы, 25 октября, Литва приостановила работу аэропорта в Вильнюсе и закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью. Причиной снова стало появление воздушных шаров.
Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Движение в Вильнюсском аэропорту остановлено до 2:00 ночи по местному времени, а граница с Беларусью будет оставаться закрытой до того же времени.
Reuters отмечает, что аэропорт Вильнюса уже приостанавливал работу на этой неделе - во вторник и пятницу, а также 5 октября. Каждый раз причиной остановки работы становились шары над столицей.
Власти Литвы будут искать решение проблемы
Литовские власти заявляют, что шары запускают контрабандисты, которые перевозят нелегальные сигареты, и одновременно возлагают ответственность на режим Александра Лукашенко за непринятие мер для прекращения таких запусков.
Премьер-министр Ингрида Шимоните сообщила, что на следующей неделе Национальная комиссия по безопасности рассмотрит ситуацию и будет искать решение проблемы.
Напомним, что вечером 24 октября Литва временно приостанавливала работу аэропортов Вильнюса и Каунаса из-за воздушных шаров, летевших со стороны Беларуси. Впоследствии страна еще и перекрыла пункты пропуска на границе с РБ.
