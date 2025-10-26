РУС
Литва снова закрыла аэропорт Вильнюса и границу с Беларусью из-за воздушных шаров

Поздно вечером субботы, 25 октября, Литва приостановила работу аэропорта в Вильнюсе и закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью. Причиной снова стало появление воздушных шаров.

Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Движение в Вильнюсском аэропорту остановлено до 2:00 ночи по местному времени, а граница с Беларусью будет оставаться закрытой до того же времени.

Reuters отмечает, что аэропорт Вильнюса уже приостанавливал работу на этой неделе - во вторник и пятницу, а также 5 октября. Каждый раз причиной остановки работы становились шары над столицей.

Власти Литвы будут искать решение проблемы

Литовские власти заявляют, что шары запускают контрабандисты, которые перевозят нелегальные сигареты, и одновременно возлагают ответственность на режим Александра Лукашенко за непринятие мер для прекращения таких запусков.

Премьер-министр Ингрида Шимоните сообщила, что на следующей неделе Национальная комиссия по безопасности рассмотрит ситуацию и будет искать решение проблемы.

Напомним, что вечером 24 октября Литва временно приостанавливала работу аэропортов Вильнюса и Каунаса из-за воздушных шаров, летевших со стороны Беларуси. Впоследствии страна еще и перекрыла пункты пропуска на границе с РБ.

А в нас Бориспіль хотіли відкрити для польотів
Але потім полетіли пішли через криптовалюту....
26.10.2025 00:37 Ответить
бо по повітряній кулі важко визначити хто це зробив, а щоб зупинити роботу аеропорта дешево
26.10.2025 00:58 Ответить
Вітер буває з різних напрямків... Тому в цю гру можна грать удвох. Хай литовці займаються тим самим...
26.10.2025 01:58 Ответить
Так....так.... "контрабадисти" не режим диктатора лукашенкова.... й "винних" не знайти , й "дюми НАТО" не порушено....
26.10.2025 03:11 Ответить
 
 