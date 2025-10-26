РУС
Новости Воздушные шары Беларуси в Литве
Науседа предложил на длительное время закрыть границу с Беларусью и ограничить транзит в Калининград

Гитанас Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил закрыть границу с Беларусью на длительный срок и ограничить транзит в Калининград из-за угрозы контрабанды, которая осуществляется с помощью белорусских метеошаров.

Об этом сообщает LRT, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент оценивает инциденты последних дней и сбои в работе аэропортов как гибридную атаку на Литву, на которую необходимо реагировать как симметричными, так и асимметричными способами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшие дни правительство Литвы должно предложить способы реагирования.

"Среди вариантов, которые должны быть рассмотрены, - длительное закрытие границы с Беларусью и ограничения транзита в Калининград",- добавили в администрации литовского президента.

Белорусские воздушные шары в Литве

Напомним, что вечером 24 октября Литва временно приостанавливала работу аэропортов Вильнюса и Каунаса из-за воздушных шаров, летевших со стороны Беларуси. Впоследствии страна еще и перекрыла пункты пропуска на границе с РБ.

В ночь на 26 октября Литва приостановила работу аэропорта в Вильнюсе и закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью. Причиной снова стало появление воздушных шаров.

Читайте также: Литва снова закрыла аэропорт Вильнюса и границу с Беларусью из-за воздушных шаров

кому?
і шо?
26.10.2025 17:21 Ответить
щоб свіноруси та бєлосвіноруси не мали європейських продуктів та інших благ. лапті бульба та бєрєста лучшіє іх друзья
26.10.2025 17:36 Ответить
А що, знищувати ті повітряні кулі, над теріторією країни, хтось не дає?
26.10.2025 17:21 Ответить
Як вдало було створено білорусію, як клин, що запобігає утворенню чорноморсько балтійської конфедерації...бєлая, малая, вєлікая...уламок невдалого проекту, але знадобився...
26.10.2025 17:48 Ответить
 
 