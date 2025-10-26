Науседа предложил на длительное время закрыть границу с Беларусью и ограничить транзит в Калининград
Президент Литвы Гитанас Науседа предложил закрыть границу с Беларусью на длительный срок и ограничить транзит в Калининград из-за угрозы контрабанды, которая осуществляется с помощью белорусских метеошаров.
Об этом сообщает LRT, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент оценивает инциденты последних дней и сбои в работе аэропортов как гибридную атаку на Литву, на которую необходимо реагировать как симметричными, так и асимметричными способами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшие дни правительство Литвы должно предложить способы реагирования.
"Среди вариантов, которые должны быть рассмотрены, - длительное закрытие границы с Беларусью и ограничения транзита в Калининград",- добавили в администрации литовского президента.
Белорусские воздушные шары в Литве
Напомним, что вечером 24 октября Литва временно приостанавливала работу аэропортов Вильнюса и Каунаса из-за воздушных шаров, летевших со стороны Беларуси. Впоследствии страна еще и перекрыла пункты пропуска на границе с РБ.
В ночь на 26 октября Литва приостановила работу аэропорта в Вильнюсе и закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью. Причиной снова стало появление воздушных шаров.
