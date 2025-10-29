Литва пропонує закрити кордон з Білоруссю на місяць через метеокулі

Міністерство внутрішніх справ Литви пропонує повністю закрити кордон із Білоруссю на один місяць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

За словами глави МВС Владислава Кондратовича, ініціатива пов’язана з нещодавніми інцидентами, коли контрабандні повітряні кулі неодноразово порушували повітряний простір Литви та спричиняли тимчасове закриття аеропортів.

Після цих випадків прикордонники вже ухвалили рішення тимчасово закрити пункти пропуску "Шальчінінкай" і "Медінінкай".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Білорусі обіцяють поставити російський "Орешник" на бойове чергування у грудні

"Наша позиція полягає в тому, щоб запропонувати уряду закрити і зберегти поточну ситуацію протягом місяця. А потім ухвалити рішення", - заявив Кондратович.

Остаточне рішення уряд Литви має ухвалити 29 жовтня.

Що передувало?

Нагадаємо, у ніч з 26 на 27 жовтня Міжнародний аеропорт Вільнюса тимчасово зупинив обслуговування рейсів. Це вже третій день поспіль і четвертий раз за тиждень, коли вводяться обмеження на польоти.

Литва раніше попереджала, що у відповідь може повністю закрити кордон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна конфіскувала активи білоруського "Гомсєльмашу" – компанія виробляла комплектуючі для "шахедів"

27 жовтня пункт пропуску в Салечниках ("Шалчинінкяй" з литовського боку) не відновив роботу. А в Медниках ("Мединінкай") стали пропускати лише певні категорії мандрівників, до яких більшість білорусів не потрапляють.

Міністерство закордонних справ Білорусі 27 жовтня вручило ноту протесту тимчасовому повіреному в справах Литви Ерікасу Вілканцясу через закриття кордону, "здійсненим без будь-якого попереднього повідомлення".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ