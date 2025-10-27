Білорусь висловила Литві протест через закриття кордону

Міністерство закордонних справ Білорусі 27 жовтня вручило ноту протесту тимчасовому повіреному в справах Литви Ерікасу Вілканцясу через закриття кордону, "здійсненим без будь-якого попереднього повідомлення".

Про це пише білоруське пропагандистське інформагентство "Белта" з посиланням на заяву МЗС, передає Цензор.НЕТ.

Мінськ побачив "зневагу" у такому рішенні

Там заявили, що рішення Литви про закриття кордону з Білоруссю "зачепило права не тільки громадян Білорусі, але і громадян Литви, а також громадян Європейського союзу та інших держав".

"[Це рішення] наочно демонструє зневагу Вільнюсом фундаментальними принципами свободи пересування — однією з основоположних цінностей Шенгенського простору і Європейського союзу в цілому", - стверджують в білоруському МЗС.

У Білорусі також заявили, що це рішення має "антинародний характер", оскільки "звичайні люди стають заручниками політичної кон’юнктури".

Білорусь звинуватила у провокаціях

Мінськ додав, що "виступає за нормалізацію діалогу і практичну взаємодію з питань прикордонного контролю"

Крім того, глава білоруського відомства Максим Риженков в інтерв’ю телеканалу "Перший інформаційний" назвав такі дії Литви "провокацією".

"Те, що колись літали ці кулі з контрабандою якихось сигарет, — вони ж все життя літали. Такі контрабандисти є напевно. Але найцікавіше, що нам ніяких нот не надсилали. Самі не можуть розібратися, що там за кулі літали і які, — вони так і не знайшли", - каже Риженков.

Що передувало?

Нагадаємо, у ніч з 26 на 27 жовтня Міжнародний аеропорт Вільнюса тимчасово зупинив обслуговування рейсів. Це вже третій день поспіль і четвертий раз за тиждень, коли вводяться обмеження на польоти.

Литва раніше попереджала, що у відповідь може повністю закрити кордон.

27 жовтня пункт пропуску в Салечниках ("Шалчинінкяй" з литовського боку) не відновив роботу. А в Медниках ("Мединінкай") стали пропускати лише певні категорії мандрівників, до яких більшість білорусів не потрапляють.

