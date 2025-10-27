Будріс про метеозонди над Литвою: "Нова гібридна провокація РФ і Білорусі проти НАТО"

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс охарактеризував проліт десятків метеозондів з території Білорусі та попередні порушення повітряного простору як "нову гібридну провокацію РФ і Білорусі проти НАТО".

Про це він написав в Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Будріса, події останніх днів - від порушень повітряного простору російськими літаками до масових прольотів метеозондів - не є ізольованими випадками.

"Це не якісь ізольовані інциденти - Німеччина, Данія, Естонія, Норвегія, Польща теж стикалися із вторгненням БпЛА, метеокуль чи російських винищувачів. Усе це призводило до зриву роботи цивільної авіації, загрози для громадської безпеки та критичної інфраструктури.Це сплановані провокації - з метою дестабілізувати, відволікти увагу та випробувати рішучість НАТО", - зазначив він.

Міністр зазначив, що подібні тактики вже застосовувалися раніше, зокрема використання міграції як інструменту тиску та диверсії на підводних кабелях, і закликав посилити відповідь: нові санкції проти білоруських посадовців, спеціальний санкційний режим проти учасників гібридних операцій, посилення дипломатичної ізоляції РФ і Білорусі, а також активізацію безпекових ініціатив на східних кордонах Європи.

Крім того, Будріс наполягає на підвищенні спроможностей НАТО з захисту інфраструктури, покращенні обміну розвідданими та регіональній координації для протидії еволюції провокацій. Він підкреслив:

"Ми маємо вивчити урок: доки гібридні провокації з боку Росії і Білорусі тривають, це означає, що наша відповідь неефективна. "Ціна" операцій для наших суперників надто низька. Це має змінитися".

Що передувало?

Нагадаємо, у ніч з 26 на 27 жовтня Міжнародний аеропорт Вільнюса тимчасово зупинив обслуговування рейсів. Це вже третій день поспіль і четвертий раз за тиждень, коли вводяться обмеження на польоти.