Будрис о метеозондах над Литвой: "Новая гибридная провокация РФ и Беларуси против НАТО"

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис охарактеризовал пролет десятков метеозондов с территории Беларуси и предыдущие нарушения воздушного пространства как "новую гибридную провокацию РФ и Беларуси против НАТО".

По словам Будриса, события последних дней - от нарушений воздушного пространства российскими самолетами до массовых пролетов метеозондов - не являются изолированными случаями.

"Это не какие-то изолированные инциденты: Германия, Дания, Эстония, Норвегия, Польша тоже сталкивались с вторжением БПЛА, метеозондов или российских истребителей. Все это приводило к срыву работы гражданской авиации, угрозы для общественной безопасности и критической инфраструктуры. Это спланированные провокации с целью дестабилизировать, отвлечь внимание и испытать решимость НАТО", - отметил он.

Министр отметил, что подобные тактики уже применялись ранее, в частности, использование миграции как инструмента давления и диверсии на подводных кабелях, и призвал усилить ответ: новые санкции против белорусских чиновников, специальный санкционный режим против участников гибридных операций, усиление дипломатической изоляции РФ и Беларуси, а также активизацию инициатив по безопасности на восточных границах Европы.

Кроме того, Будрис настаивает на повышении возможностей НАТО по защите инфраструктуры, улучшении обмена разведданными и региональной координации для противодействия эволюции провокаций. Он подчеркнул:

"Мы должны выучить урок: пока гибридные провокации со стороны России и Беларуси продолжаются, это означает, что наш ответ неэффективен. "Цена" операций для наших соперников слишком низкая. Это должно измениться".

Что предшествовало?

Напомним, в ночь с 26 на 27 октября Международный аэропорт Вильнюса временно остановил обслуживание рейсов. Это уже третий день подряд и четвертый раз за неделю, когда вводятся ограничения на полеты.