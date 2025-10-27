Беларусь выразила Литве протест из-за закрытия границы

Министерство иностранных дел Беларуси 27 октября вручило ноту протеста временному поверенному в делах Литвы Эрикасу Вилканцясу из-за закрытия границы, "осуществленного без какого-либо предварительного уведомления".

Об этом пишет белорусское пропагандистское информагентство "Белта" со ссылкой на заявление МИД.

Минск увидел "пренебрежение" в таком решении

Там заявили, что решение Литвы о закрытии границы с Беларусью "задело права не только граждан Беларуси, но и граждан Литвы, а также граждан Европейского союза и других государств".

"[Это решение] наглядно демонстрирует пренебрежение Вильнюсом фундаментальными принципами свободы передвижения - одной из основополагающих ценностей Шенгенского пространства и Европейского союза в целом", - утверждают в белорусском МИД.

В Беларуси также заявили, что это решение имеет "антинародный характер", поскольку "обычные люди становятся заложниками политической конъюнктуры".

Беларусь обвинила в провокациях

Минск добавил, что "выступает за нормализацию диалога и практическое взаимодействие по вопросам пограничного контроля"

Кроме того, глава белорусского ведомства Максим Рыженков в интервью телеканалу "Первый информационный" назвал такие действия Литвы "провокацией".

"То, что когда-то летали эти шары с контрабандой каких-то сигарет, - они же всю жизнь летали. Такие контрабандисты есть наверняка. Но самое интересное, что нам никаких нот не присылали. Сами не могут разобраться, что там за шары летали и какие, - они так и не нашли", - говорит Рыженков.

Что предшествовало?

Напомним, в ночь с 26 на 27 октября Международный аэропорт Вильнюса временно остановил обслуживание рейсов. Это уже третий день подряд и четвертый раз за неделю, когда вводятся ограничения на полеты.

Литва ранее предупреждала, что в ответ может полностью закрыть границу.

27 октября пункт пропуска в Салечниках ("Шалчининкяй" с литовской стороны) не возобновил работу. А в Медниках ("Медининкай") стали пропускать только определенные категории путешественников, в которые большинство белорусов не попадают.

