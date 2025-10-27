Литва выделила €1 млн на борьбу с контрабандой метеозондами из Беларуси, - СМИ

Министерство экономики и инноваций Литвы объявило программу, направленную на поиск решений для противодействия контрабанде, поступающей из Беларуси через воздушные шары и метеозонды.

Об этом сообщает LRT, передает Цензор.НЕТ.

Заместитель министра экономики и инноваций Паулиус Петраускас отметил, что на разработку систем противовоздушной обороны выделен 1 млн евро.

Программа стартует в течение 24 часов после пресс-конференции. Предприятия и научные учреждения смогут подавать свои заявки через единое окно в Агентстве инноваций, где будет собрана вся необходимая информация.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будрис о метеозондах над Литвой: "Новая гибридная провокация РФ и Беларуси против НАТО"

Программа для защиты воздушного пространства

Программа будет состоять из трех этапов. На первом будут отбирать лучшие идеи для противовоздушной обороны, работу комиссии будут координировать представители Министерства внутренних дел, Министерства национальной обороны и Министерства экономики и инноваций.

Петраускас надеется, что в течение трех месяцев Литва получит эффективные решения, которые можно будет применить для защиты воздушного пространства.

Что предшествовало?

Напомним, в ночь с 26 на 27 октября Международный аэропорт Вильнюса временно остановил обслуживание рейсов. Это уже третий день подряд и четвертый раз за неделю, когда вводятся ограничения на полеты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Четвертый раз за неделю в Литве приостановили работу аэропорта из-за неизвестных шаров