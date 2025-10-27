РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9091 посетитель онлайн
Новости Воздушные шары Беларуси в Литве
170 2

Литва выделила €1 млн на борьбу с контрабандой метеозондами из Беларуси, - СМИ

Помощь Украине от Литвы

Министерство экономики и инноваций Литвы объявило программу, направленную на поиск решений для противодействия контрабанде, поступающей из Беларуси через воздушные шары и метеозонды.

Об этом сообщает LRT, передает Цензор.НЕТ.

Заместитель министра экономики и инноваций Паулиус Петраускас отметил, что на разработку систем противовоздушной обороны выделен 1 млн евро.

Программа стартует в течение 24 часов после пресс-конференции. Предприятия и научные учреждения смогут подавать свои заявки через единое окно в Агентстве инноваций, где будет собрана вся необходимая информация.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будрис о метеозондах над Литвой: "Новая гибридная провокация РФ и Беларуси против НАТО"

Программа для защиты воздушного пространства

Программа будет состоять из трех этапов. На первом будут отбирать лучшие идеи для противовоздушной обороны, работу комиссии будут координировать представители Министерства внутренних дел, Министерства национальной обороны и Министерства экономики и инноваций.

Петраускас надеется, что в течение трех месяцев Литва получит эффективные решения, которые можно будет применить для защиты воздушного пространства.

Что предшествовало?

Напомним, в ночь с 26 на 27 октября Международный аэропорт Вильнюса временно остановил обслуживание рейсов. Это уже третий день подряд и четвертый раз за неделю, когда вводятся ограничения на полеты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Четвертый раз за неделю в Литве приостановили работу аэропорта из-за неизвестных шаров

Автор: 

Беларусь (8056) Литва (2639) ПВО (3220)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А у нас би запустили програму в Дії : еШАРА або еШАР
показать весь комментарий
27.10.2025 14:30 Ответить
Хай роздадуть місцевим мисливцям, у прикордонній зоні, біноклі та снайперські гвинтівки, і дозволять забирать собі вантаж... І ні одна куля не пролетить вглиб території країни...
показать весь комментарий
27.10.2025 14:30 Ответить
 
 