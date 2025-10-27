УКР
Литва виділила €1 млн на боротьбу з контрабандою через метеозонди з Білорусі, - ЗМІ

Міністерство економіки та інновацій Литви оголосило програму, спрямовану на пошук рішень для протидії контрабанді, що надходить з Білорусі через повітряні кулі та метеозонди.

Про це повідомляє LRT, передає Цензор.НЕТ.

Заступник міністра економіки та інновацій Пауліус Петраускас зазначив, що на розробку систем протиповітряної оборони виділено 1 млн євро.

Програма стартує протягом 24 годин після пресконференції. Підприємства та наукові установи зможуть подавати свої заявки через єдине вікно в Агентстві інновацій, де буде зібрана вся необхідна інформація.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Будріс про метеозонди над Литвою: "Нова гібридна провокація РФ і Білорусі проти НАТО"

Програма для захисту повітряного простору

Програма складатиметься з трьох етапів. На першому відбиратимуть найкращі ідеї для протиповітряної оборони, роботу комісії координуватимуть представники Міністерства внутрішніх справ, Міністерства національної оборони та Міністерства економіки та інновацій.

Петраускас сподівається, що протягом трьох місяців Литва отримає ефективні рішення, які можна буде застосувати для захисту повітряного простору.

Що передувало?

Нагадаємо, у ніч з 26 на 27 жовтня Міжнародний аеропорт Вільнюса тимчасово зупинив обслуговування рейсів. Це вже третій день поспіль і четвертий раз за тиждень, коли вводяться обмеження на польоти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вчетверте за тиждень у Литві призупинили роботу аеропорту через невідомі кулі

А у нас би запустили програму в Дії : еШАРА або еШАР
показати весь коментар
27.10.2025 14:30 Відповісти
Хай роздадуть місцевим мисливцям, у прикордонній зоні, біноклі та снайперські гвинтівки, і дозволять забирать собі вантаж... І ні одна куля не пролетить вглиб території країни...
показати весь коментар
27.10.2025 14:30 Відповісти
 
 