Україна конфіскувала активи білоруського "Гомсєльмашу" – компанія виробляла комплектуючі для "шахедів"
Вищий антикорупційний суд 27 жовтня ухвалив рішення, яким повністю задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції України про стягнення в дохід держави українських активів білоруського ВАТ "Гомсєльмаш".
Як ідеться в повідомленні Мін'юсту, в дохід держави стягнено корпоративні права ВАТ "Гомсєльмаш" в ТОВ "Торговий дім "Гомсельмаш-Україна", ТОВ "Торговий дім МТЗ-Беларус-Україна", ТОВ "Промінь-Юг" та майнові права на торговельні марки.
ВАТ "Гомсєльмаш" є керуючою компанією холдингу "Гомсєльмаш".
"Дочірні компанії холдингу "Гомсєльмаш" залучені до виробництва комплектуючих для боєприпасів та дронів-камікадзе під назвою "Герань-2" типу "Шахед", які Республіка Білорусь виготовляє на замовлення підприємств війсково-промислового комплексу Російської Федерації", – сказано в повідомленні Мін'юсту.
Там нагадали, що апеляційна скарга на рішення Вищого антикорупційного суду може бути подана до Апеляційної палати ВАКС протягом п'яти днів з дня складення повного рішення суду та його опублікування на офіційному сайті Суду.
"Гомсєльмаш" – білоруський виробник сільгосптехніки, що випускає зернозбиральні та кормозбиральні комбайни, а також інші сільськогосподарські машини.
Як повідомлялося, у вересні Національне агентство з розшуку та менеджменту активів перерахувало 304 млн грн до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Ці кошти було отримано від продажу арештованого хлориду калію ВАТ "Білоруськалій" у 2024-2025 роках.
У березні Міністерство юстиції подало позов щодо запровадження санкцій проти білоруської держкомпанії "Білоруськалій" та стягнення в дохід держави її активів в Україні.
У 1918 році, за умовами Берестейського миру, територія Гомельщини не була визнана частиною УНР. Хоча УНР пред'являла претензії на деякі етнічні українські землі на північ від своїх кордонів, Гомель знаходився поза цими оспорюваними територіями.
У подальшому Гомель увійшов до складу Радянської Росії, а пізніше став частиною Білоруської РСР (зараз - Республіка Білорусь)."...ось так - Україна виконала вимоги Бреста, а росія просто взяла й забрала. Тому маємо моральне право конфіскувати не лише активи білоруського "Гомсєльмашу", а й всю гомельську область, бо прийняв би Брест вимоги УНР, то й нападу зі сторони білорусії не було би. Європа має поставитися до цього з розумінням.