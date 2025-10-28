Україна конфіскувала активи білоруського "Гомсєльмашу" – компанія виробляла комплектуючі для "шахедів"

Вищий антикорупційний суд 27 жовтня ухвалив рішення, яким повністю задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції України про стягнення в дохід держави українських активів білоруського ВАТ "Гомсєльмаш".

Як ідеться в повідомленні Мін'юсту, в дохід держави стягнено корпоративні права ВАТ "Гомсєльмаш" в ТОВ "Торговий дім "Гомсельмаш-Україна", ТОВ "Торговий дім МТЗ-Беларус-Україна", ТОВ "Промінь-Юг" та майнові права на торговельні марки.

ВАТ "Гомсєльмаш" є керуючою компанією холдингу "Гомсєльмаш".

"Дочірні компанії холдингу "Гомсєльмаш" залучені до виробництва комплектуючих для боєприпасів та дронів-камікадзе під назвою "Герань-2" типу "Шахед", які Республіка Білорусь виготовляє на замовлення підприємств війсково-промислового комплексу Російської Федерації", – сказано в повідомленні Мін'юсту.

Там нагадали, що апеляційна скарга на рішення Вищого антикорупційного суду може бути подана до Апеляційної палати ВАКС протягом п'яти днів з дня складення повного рішення суду та його опублікування на офіційному сайті Суду.

"Гомсєльмаш" – білоруський виробник сільгосптехніки, що випускає зернозбиральні та кормозбиральні комбайни, а також інші сільськогосподарські машини.

Як повідомлялося, у вересні Національне агентство з розшуку та менеджменту активів перерахувало 304 млн грн до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Ці кошти було отримано від продажу арештованого хлориду калію ВАТ "Білоруськалій" у 2024-2025 роках.

У березні Міністерство юстиції подало позов щодо запровадження санкцій проти білоруської держкомпанії "Білоруськалій" та стягнення в дохід держави її активів в Україні.