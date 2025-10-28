Компанія матері львівського бізнесмена Бобиря фінансувала будівництво резиденції Лукашенка в Сочі, - ЗМІ. ФОТО

Кіпрська компанія, якою володіє матір оголошеного в розшук львівського бізнесмена Віталія Бобиря, надавала кредити російській фірмі, що зводить резиденцію в Сочі самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це йдеться у спільному розслідуванні "Слідства.Інфо" та БРЦ, інформує Цензор.НЕТ.

Кіпрська "Rostumel Holding Limited" у 2024 році надала півтора мільйона доларів США позики російській фірмі "Комплекс-Инвест", яка є ініціаторкою будівництва резиденції. Її співзасновник — ексспівробітник Служби безпеки Олександра Лукашенка — Олександр Романовський. Зі слів ексдиректора "Комплекс-Инвесту", компанія фінансується виключно із запозичених коштів.

Розслідувачі встановили, що більшість кредиторів, — це фірми, пов’язані з оточенням Лукашенка. Серед них — "Rostumel Holding Limited". Цією фірмою володіє 72-річна львів’янка Ірина Бобир.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські безпілотники знову атакували Сочі, коли там перебував Путін, - росЗМІ

Вона — матір Віталія Бобиря, бізнесмена, якого з травня 2023-го розшукує Служба безпеки України. Бобир, повідомляли в спецслужбі, постачав у Білорусь та Росію "Роллс-Ройси" і "Майбахи" в обхід санкцій. Крім цього, Віталій Бобир причетний до перевалки підсанкційних білоруських мінеральних добрив у порту Санкт-Петербурга. Про це йшлося у розслідуванні проєкту "Схеми".

У березні 2023 року в рамках кримінального провадження суд у Києві заарештував речі, знайдені у Віталія Бобиря під час обшуків: документи, техніку та печатки двох десятків компаній з України, однієї з Білорусі та двох кіпрських. Одна з них — та сама "Rostumel Holding Limited".

Журналістам вдалося отримати відео будівництва резиденції з безпілотника. Відповідно до документації, комплекс складається з головного будинка (на 3000 квадратних метрів), трьох котеджів (по 700 "квадратів", у кожному з них — басейн та лазня), будівель для охорони та персоналу. Конструкція паркану передбачає захист від підкопу. Головний будинок запроєктований з урахуванням використання крісла колісного.

Також читайте: Зеленський про "хорошу пропозицію" Лукашенка: "Він живе у своєму світі"

Про те, що готельний комплекс "Красная поляна" є майбутньою резиденцією Олександра Лукашенка, розповіли у квітні 2024 року активісти ініціативи Belpol. Об’єкт знаходиться в гірській місцевості, за 40 кілометрів від російського міста-курорту Сочі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У відповідь на запитання журналістів "Слідства.Інфо" про фінансування зведення комплексу "Красная поляна", Віталій Бобир зазначив: "Я взагалі не розумію, про що ви говорите. Моя мама не є власницею ніякої компанії". З Іриною Бобир розслідувачам поспілкуватися не вдалося.