Компанія матері львівського бізнесмена Бобиря фінансувала будівництво резиденції Лукашенка в Сочі, - ЗМІ. ФОТО
Кіпрська компанія, якою володіє матір оголошеного в розшук львівського бізнесмена Віталія Бобиря, надавала кредити російській фірмі, що зводить резиденцію в Сочі самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка.
Про це йдеться у спільному розслідуванні "Слідства.Інфо" та БРЦ, інформує Цензор.НЕТ.
Кіпрська "Rostumel Holding Limited" у 2024 році надала півтора мільйона доларів США позики російській фірмі "Комплекс-Инвест", яка є ініціаторкою будівництва резиденції. Її співзасновник — ексспівробітник Служби безпеки Олександра Лукашенка — Олександр Романовський. Зі слів ексдиректора "Комплекс-Инвесту", компанія фінансується виключно із запозичених коштів.
Розслідувачі встановили, що більшість кредиторів, — це фірми, пов’язані з оточенням Лукашенка. Серед них — "Rostumel Holding Limited". Цією фірмою володіє 72-річна львів’янка Ірина Бобир.
Вона — матір Віталія Бобиря, бізнесмена, якого з травня 2023-го розшукує Служба безпеки України. Бобир, повідомляли в спецслужбі, постачав у Білорусь та Росію "Роллс-Ройси" і "Майбахи" в обхід санкцій. Крім цього, Віталій Бобир причетний до перевалки підсанкційних білоруських мінеральних добрив у порту Санкт-Петербурга. Про це йшлося у розслідуванні проєкту "Схеми".
У березні 2023 року в рамках кримінального провадження суд у Києві заарештував речі, знайдені у Віталія Бобиря під час обшуків: документи, техніку та печатки двох десятків компаній з України, однієї з Білорусі та двох кіпрських. Одна з них — та сама "Rostumel Holding Limited".
Журналістам вдалося отримати відео будівництва резиденції з безпілотника. Відповідно до документації, комплекс складається з головного будинка (на 3000 квадратних метрів), трьох котеджів (по 700 "квадратів", у кожному з них — басейн та лазня), будівель для охорони та персоналу. Конструкція паркану передбачає захист від підкопу. Головний будинок запроєктований з урахуванням використання крісла колісного.
Про те, що готельний комплекс "Красная поляна" є майбутньою резиденцією Олександра Лукашенка, розповіли у квітні 2024 року активісти ініціативи Belpol. Об’єкт знаходиться в гірській місцевості, за 40 кілометрів від російського міста-курорту Сочі.
У відповідь на запитання журналістів "Слідства.Інфо" про фінансування зведення комплексу "Красная поляна", Віталій Бобир зазначив: "Я взагалі не розумію, про що ви говорите. Моя мама не є власницею ніякої компанії". З Іриною Бобир розслідувачам поспілкуватися не вдалося.
Ухилянт зеленський, теж на самозваного працював, коли захистив вагнерівців-убивць Українців!! Безкарність зеленського за вчинене, породила криваві наслідки для Українців!
Він з сім'ї кошерних ашкеназі - він не українець.
При Януковичі керував ''молодими регіонами'' в Львівській області.
Зараз ніби то втік в Білорусь.
28 жовтня, 2025, 20:51
Це не відповідь, на питання чи усі вони копія вовка, це просто на чому вони усі схожі (МАРОДЕРИ й ЇХНІ МАТЬ ЇХ ТАК!!!)
Підсанкційний російський олігарх Міхаіл Фрідман, якого СБУ у грудні 2023 року https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/sbu-oholosila-u-rozshuk-pidsanktsijnoho-rosijskoho-oliharkha.html оголосила в розшук, хоче придбати фірму, що надає хмарні послуги для "Дії" та інших державних структур України. Водночас Антимонопольний комітет України не бачить у цьому ризиків, https://www.facebook.com/george.shabaev/posts/pfbid02Z9yrGssTZPtUFFAB8hZ5ca3o54M27UxVoYanX9GhcCXR2MkaJU5nEyuqm7o2iMhWl?locale=uk_UA йдеться у дописі журналіста "Схем" Георгія Шабаєва.
"Виявляється, що ПрАТ "Київстар", який через низку через низку іноземних юридичних осіб контролюється підсанкційним російським олігархом, має намір придбати 80% акцій GigaCloud. GigaCloud є найбільшим українським постачальником хмарних послуг, який обслуговує понад 1500 клієнтів, зокрема державні «Дію», НСЗУ, Мінсоцполітики, Украерорух, Управління держохорони та Одеський морський порт", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для перемоги визначених компаній на тендерах залучили підконтрольні фірми, що імітували конкуренцію, а також спотворені маркетингові дослідження.
За схемою Держспецзв'язку закупило 400 дронів DJI Mavic 3 та 1300 дронів Autel Evo Max 4T за цінами на 70-90% вище ринку. Збитки державі склали понад 90 млн грн, які учасники схеми вивели на рахунки підконтрольних компаній, зокрема за кордоном.
Вказується, що правоохоронці змогли накласти арешт на понад 4 млн доларів за кордоном та на 17 млн грн в Україні.
"Двом посадовцям Держспецзв'язку та двом представникам приватних компаній повідомлено про підозру у розтраті коштів в особливо великих розмірах", - повідомили у НАБУ
Володимио Омелян- Трамп показав вовці жовту картку , змушуючи оголосити , що не йде на вибори ... Він не виконав. Тоді пішла червона картка - стаття ПРО КАСТІНГОВУ ФІРМУ НА ВИРОБНІЦТВІ ДРОНІВ ... ну і т д й т п
Тут від тюрячки до Героя України всього лише один крок))).
І якщо це крок в такій, дистанційній, дії.
То до біса-чому б і ніт)))
Вишиванок він ніколи не носив - при Януковичі керував ''молодими регіонами'' на Львівщині.
Це мабуть із цієї ж серії