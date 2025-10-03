Українські безпілотники знову атакували Сочі, коли там перебував Путін, - росЗМІ

Пізно ввечері 2 жовтня українські дрони атакували Сочі, коли у місті перебував російський диктатор Володимир Путін та виступав на пленарному засіданні клубу "Валдай".

Про це пише російське видання The Moscow Times, передає Цензор.НЕТ.

Незадовго до початку нальоту дронів диктатор Путін завершив свій виступ у рамках пленарної сесії Валдайського форуму.

Аеропорти в Сочі та Геленджику закрили через загрозу БпЛА близько 22:30. За пів години мер Сочі Андрій Прошунін оголосив про загрозу атаки безпілотників на місто.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Кілометрова черга" за пальним в Хабаровському краї РФ. ВIДЕО

Також про загрозу на федеральній території Сіріус відзвітував її глава Дмитро Плішкін. Місцеві жителі скаржились на звуки роботи ППО над Чорним морем і вибухи на тлі сирени.

Міністерство оборони Росії стверджувало, що ППО "ліквідувала" 11 українських дронів над акваторією Чорного моря і ще чотири цілі — у Криму.

Як зазначає The Moscow Times, загрозу безпілотників у Сочі та Сіріусі скасували приблизно через 30-40 хвилин після початку нальоту українських дронів. Водночас обмеження в аеропортах Сочі та Геленджика тривали сім годин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін пригрозив "дзеркальними" ударами по українських АЕС