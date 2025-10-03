Украинские беспилотники снова атаковали Сочи, когда там находился Путин, - росСМИ
Поздно вечером 2 октября украинские дроны атаковали Сочи, когда в городе находился российский диктатор Владимир Путин и выступал на пленарном заседании клуба "Валдай".
Об этом пишет российское издание The Moscow Times, передает Цензор.НЕТ.
Незадолго до начала налета дронов диктатор Путин завершил свое выступление в рамках пленарной сессии Валдайского форума.
Аэропорты в Сочи и Геленджике закрыли из-за угрозы БпЛА около 22:30. Через полчаса мэр Сочи Андрей Прошунин объявил об угрозе атаки беспилотников на город.
Также об угрозе на федеральной территории Сириус отчитался ее глава Дмитрий Плишкин. Местные жители жаловались на звуки работы ПВО над Черным морем и взрывы на фоне сирены.
Министерство обороны России утверждало, что ПВО "ликвидировала" 11 украинских дронов над акваторией Черного моря и еще четыре цели - в Крыму.
Как отмечает The Moscow Times, угрозу беспилотников в Сочи и Сириусе отменили примерно через 30-40 минут после начала налета украинских дронов. В то же время ограничения в аэропортах Сочи и Геленджика продолжались семь часов.
а от сам кремлівський *****@ок точно обісра@ся з переляку
Нюхай орк, хлебний душок!