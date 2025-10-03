РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10343 посетителя онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
2 610 12

Украинские беспилотники снова атаковали Сочи, когда там находился Путин, - росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин во время Валдайского форума в Сочи

Поздно вечером 2 октября украинские дроны атаковали Сочи, когда в городе находился российский диктатор Владимир Путин и выступал на пленарном заседании клуба "Валдай".

Об этом пишет российское издание The Moscow Times, передает Цензор.НЕТ.

Незадолго до начала налета дронов диктатор Путин завершил свое выступление в рамках пленарной сессии Валдайского форума.

Аэропорты в Сочи и Геленджике закрыли из-за угрозы БпЛА около 22:30. Через полчаса мэр Сочи Андрей Прошунин объявил об угрозе атаки беспилотников на город.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Километровая очередь" за горючим в Хабаровском крае РФ. ВИДЕО

Также об угрозе на федеральной территории Сириус отчитался ее глава Дмитрий Плишкин. Местные жители жаловались на звуки работы ПВО над Черным морем и взрывы на фоне сирены.

Министерство обороны России утверждало, что ПВО "ликвидировала" 11 украинских дронов над акваторией Черного моря и еще четыре цели - в Крыму.

Как отмечает The Moscow Times, угрозу беспилотников в Сочи и Сириусе отменили примерно через 30-40 минут после начала налета украинских дронов. В то же время ограничения в аэропортах Сочи и Геленджика продолжались семь часов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин пригрозил "зеркальными" ударами по украинским АЭС

Автор: 

путин владимир (32253) россия (97505) Сочи (172) дроны (4941)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Три чемодани було вщент наповнено
показать весь комментарий
03.10.2025 19:11 Ответить
+5
В сентябрьскіе ночі украінци доронят **** в Сочі ...
показать весь комментарий
03.10.2025 19:10 Ответить
+5
Важко сказати , як сочінці пережили цей наліт дронів ,
а от сам кремлівський *****@ок точно обісра@ся з переляку
показать весь комментарий
03.10.2025 19:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В сентябрьскіе ночі украінци доронят **** в Сочі ...
показать весь комментарий
03.10.2025 19:10 Ответить
Три чемодани було вщент наповнено
показать весь комментарий
03.10.2025 19:11 Ответить
Збільшена ємність секретних пуйло-валіз виявилась не такою й великою...
показать весь комментарий
03.10.2025 19:19 Ответить
А шо, Фламінго до Сочі не долітає? Там взагалі через море по прямій і рельєф рівний, сама крива ракета долетить.
показать весь комментарий
03.10.2025 19:21 Ответить
Згодом долетить і до Сочі - не переймайтесь
показать весь комментарий
03.10.2025 19:24 Ответить
Єрмак, мабуть, заборонив ухилянту, па радной говєні стріляти, отими «ракетами фламінго», від міндіча!!?!?
показать весь комментарий
03.10.2025 19:36 Ответить
Важко сказати , як сочінці пережили цей наліт дронів ,
а от сам кремлівський *****@ок точно обісра@ся з переляку
показать весь комментарий
03.10.2025 19:23 Ответить
****** від пригожина смердить і досі, а тут, ще й Українці підлетіли!!!
Нюхай орк, хлебний душок!
показать весь комментарий
03.10.2025 19:38 Ответить
Без ракет ми програємо. Найбільший НПЗ - Омський, дістаньте до нього. Бо за час ударів нашими дрончіками у нас людям не буде де жити и куди ходити на роботу з ліхтариками. Удари по Москві - це психологія, а перемогти ми можемо тількі психологічно. Тому зелена падла саботує ракети, показуючі якісь макети, зібрані на мощностях 95-го кварталу.
показать весь комментарий
03.10.2025 19:27 Ответить
Пуйло , мабуть з бункера не вилазить , а їздять двійники і трійники .
показать весь комментарий
03.10.2025 19:53 Ответить
Потужний пердь, як і все у зелених дегенератів
показать весь комментарий
03.10.2025 20:09 Ответить
 
 