Зеленський про "хорошу пропозицію" Лукашенка: "Він живе у своєму світі"
Президент України Володимир Зеленський назвав "дуже складним" коментувати пропозицію так званого лідера Білорусі Олександра Лукашенка про завершення війни та зазначив, що той "живе у своєму світі".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на news.zerkalo.
"Мені зараз важко реагувати на заяви Лукашенка. Він, щиро кажучи, живе у своєму світі. Він побудував його, ізолювався і живе три десятиліття у цьому будинку. Але це будинок розміром із країну", - сказав Зеленський.
Водночас президент нагадав Лукашенку про суверенітет та незалежність його країни: "Він живе у своєму світі, але іноді Путін приїжджає у гості у цей світ. І вони там, два старі діди, базікають", - додав Зеленський, зазначивши, що складно коментувати їхні розмови.
Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що хоче поговорити з українським президентом Володимиром Зеленським про завершення війни з РФ, та пригрозив "втратою всією України", якщо той не погодиться на російські вимоги.
Тоді Лукашенко, ще не " жив у своєму світі"?
Чи тоді жив у " своєму світі" хтось інший?
Краще б воно жувало..