Зеленський про "хорошу пропозицію" Лукашенка: "Він живе у своєму світі"

зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав "дуже складним" коментувати пропозицію так званого лідера Білорусі Олександра Лукашенка про завершення війни та зазначив, що той "живе у своєму світі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на news.zerkalo.

"Мені зараз важко реагувати на заяви Лукашенка. Він, щиро кажучи, живе у своєму світі. Він побудував його, ізолювався і живе три десятиліття у цьому будинку. Але це будинок розміром із країну", - сказав Зеленський.

Водночас президент нагадав Лукашенку про суверенітет та незалежність його країни: "Він живе у своєму світі, але іноді Путін приїжджає у гості у цей світ. І вони там, два старі діди, базікають", - додав Зеленський, зазначивши, що складно коментувати їхні розмови.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що хоче поговорити з українським президентом Володимиром Зеленським про завершення війни з РФ, та пригрозив "втратою всією України", якщо той не погодиться на російські вимоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про російські дрони в Європі: РФ перевіряє, наскільки далеко може зайти

Зеленський Володимир (25648) Лукашенко Олександр (2699)
+8
Ти бачиш, як вже Лукашенко не подобаєця. А як операцію ГУР і СБУ по вагнерівцям зливав Лукашекну, Боня втік, не бажає розказати?
Тоді Лукашенко, ще не " жив у своєму світі"?
Чи тоді жив у " своєму світі" хтось інший?
29.09.2025 14:08 Відповісти
29.09.2025 14:08 Відповісти
+4
дивно як ви там не зустрілись ))))
29.09.2025 14:05 Відповісти
29.09.2025 14:05 Відповісти
+3
Зеленський із самозванним, живуть у світі, де вони ж, захистили вагнерівців ******!?!
29.09.2025 14:12 Відповісти
29.09.2025 14:12 Відповісти
Как же нам повезло.
29.09.2025 14:05 Відповісти
29.09.2025 14:05 Відповісти
Лукашенко має решту життя жити у в'язниці на каторжних роботах.
29.09.2025 14:07 Відповісти
29.09.2025 14:07 Відповісти
з чим?
29.09.2025 14:08 Відповісти
29.09.2025 14:08 Відповісти
З так званим президентом України Володимиром Зеленським, який прокоментував пропозицію так званого лідера Білорусі Олександра Лукашенка.
29.09.2025 14:31 Відповісти
29.09.2025 14:31 Відповісти
дивно як ви там не зустрілись ))))
29.09.2025 14:05 Відповісти
29.09.2025 14:05 Відповісти
Ти бачиш, як вже Лукашенко не подобаєця. А як операцію ГУР і СБУ по вагнерівцям зливав Лукашекну, Боня втік, не бажає розказати?
Тоді Лукашенко, ще не " жив у своєму світі"?
Чи тоді жив у " своєму світі" хтось інший?
29.09.2025 14:08 Відповісти
29.09.2025 14:08 Відповісти
Зеленський із самозванним, живуть у світі, де вони ж, захистили вагнерівців ******!?!
29.09.2025 14:12 Відповісти
29.09.2025 14:12 Відповісти
А як складно дії зе! коментувати..починаючи з України порноактриси, розмінування Чонгару, вагнерівців, придбання нерухомості, дебільні серіали і т.і.

Краще б воно жувало..

Краще б воно жувало..
29.09.2025 14:17 Відповісти
29.09.2025 14:17 Відповісти
Не выпускайте таракана из палаты пока не покажет карту с нападением Украины на кацапов.
29.09.2025 14:24 Відповісти
29.09.2025 14:24 Відповісти
Це дійсно так, він став жити у своєму світі, коли у ху....ла зрозуміли, що порошок їм обходиться дешевше чим нафта або інша фінансова допомога.
29.09.2025 14:31 Відповісти
29.09.2025 14:31 Відповісти
Ну от був Порошенко, і з Лукашенко якось ладнав і путіна з боями приструнив, навіть Орбан нічого не блокував. НІ - вибрали смерть.
29.09.2025 14:35 Відповісти
29.09.2025 14:35 Відповісти
Із Лукашенком ладнали ВСІ президенти України - від Кучми до Зеленського
29.09.2025 14:43 Відповісти
29.09.2025 14:43 Відповісти
Тут питання "цікаве" Два "мрійники" ЩОСЬ про ЩОСЬ, мріють...
29.09.2025 14:38 Відповісти
29.09.2025 14:38 Відповісти
Зе краще промовчати в цій ситуації, бо він також живе у своєму віртуальному, брехливому світі.
29.09.2025 14:42 Відповісти
29.09.2025 14:42 Відповісти
Сказав нарик, який сам живе в глюках.
29.09.2025 14:44 Відповісти
29.09.2025 14:44 Відповісти
Так вы там все в своем мире живете! Не понятно, кто вам дурь поставляет, путькин ягодки дядюшки Си кушает, Трамп, носки после гольфа нюхает, Димон C2H5OH вливает, а Лука какую картошку нюхает?) Сорт не подскажете?
29.09.2025 14:45 Відповісти
29.09.2025 14:45 Відповісти
 
 