Новини Розвідувальні дрони РФ
Зеленський про російські дрони в Європі: РФ перевіряє, наскільки далеко може зайти

зеленський про дронові загрози для Європи

Наразі країнам Європи слід об’єднатися і відповісти спільно на спроби Росії атакувати їх дронами.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час виступу на Варшавському безпековому форумі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Хвиля дронів проти Польщі в ніч на 10 вересня стала випробуванням не лише для Польщі, а й для всього НАТО. Російські літаки порушили повітряний простір Естонії, а нові інциденти з дронами в Північній Європі - ще одне випробування для НАТО. У цілому Росія перевіряє, наскільки далеко вона може зайти", - запевнив Зеленський.

Він відзначив, що такими акціями країна-агресор також хоче відвернути увагу від жорстокої війни проти України.

"Тоді з’являються голоси, які запитують: чи не отримує Україна занадто багато підтримки, чи, можливо, Росія заспокоїться, якщо зменшити увагу до України? Це хибні голоси. Майже всі загрози безпеці в Європі сьогодні походять від руйнівних дій Росії, від війни, яку Путін відмовляється завершувати. Тому Україна пропонує Польщі та всім нашим партнерам побудувати спільний, по-справжньому надійний щит проти російських повітряних загроз", - заявив президент.

Він також наголосив, що Україна здатна протидіяти всім типам російських дронів і ракет.

"Якщо Росія втратить можливість завдавати ударів із повітря, вона не зможе продовжувати війну", - зауважив Зеленський.

