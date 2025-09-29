Зеленський про російські дрони в Європі: РФ перевіряє, наскільки далеко може зайти

Наразі країнам Європи слід об’єднатися і відповісти спільно на спроби Росії атакувати їх дронами.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час виступу на Варшавському безпековому форумі

"Хвиля дронів проти Польщі в ніч на 10 вересня стала випробуванням не лише для Польщі, а й для всього НАТО. Російські літаки порушили повітряний простір Естонії, а нові інциденти з дронами в Північній Європі - ще одне випробування для НАТО. У цілому Росія перевіряє, наскільки далеко вона може зайти", - запевнив Зеленський.

Він відзначив, що такими акціями країна-агресор також хоче відвернути увагу від жорстокої війни проти України.

"Тоді з’являються голоси, які запитують: чи не отримує Україна занадто багато підтримки, чи, можливо, Росія заспокоїться, якщо зменшити увагу до України? Це хибні голоси. Майже всі загрози безпеці в Європі сьогодні походять від руйнівних дій Росії, від війни, яку Путін відмовляється завершувати. Тому Україна пропонує Польщі та всім нашим партнерам побудувати спільний, по-справжньому надійний щит проти російських повітряних загроз", - заявив президент.

Він також наголосив, що Україна здатна протидіяти всім типам російських дронів і ракет.

"Якщо Росія втратить можливість завдавати ударів із повітря, вона не зможе продовжувати війну", - зауважив Зеленський.