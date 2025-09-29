РУС
Новости Разведывательные дроны РФ
Зеленский о российских дронах в Европе: РФ проверяет, как далеко может зайти

Зеленский о дронных угрозах для Европы

Сейчас странам Европы следует объединиться и ответить совместно на попытки России атаковать их дронами.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время выступления на Варшавском форуме по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Волна дронов против Польши в ночь на 10 сентября стала испытанием не только для Польши, но и для всего НАТО. Российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии, а новые инциденты с дронами в Северной Европе - еще одно испытание для НАТО. В целом Россия проверяет, насколько далеко она может зайти", - заверил Зеленский.

Он отметил, что такими акциями страна-агрессор также хочет отвлечь внимание от жестокой войны против Украины.

"Тогда появляются голоса, которые спрашивают: не получает ли Украина слишком много поддержки, или, возможно, Россия успокоится, если уменьшить внимание к Украине? Это ложные голоса. Почти все угрозы безопасности в Европе сегодня происходят от разрушительных действий России, от войны, которую Путин отказывается завершать. Поэтому Украина предлагает Польше и всем нашим партнерам построить общий, по-настоящему надежный щит против российских воздушных угроз", - заявил президент.

Он также подчеркнул, что Украина способна противодействовать всем типам российских дронов и ракет.

"Если Россия потеряет возможность наносить удары с воздуха, она не сможет продолжать войну", - отметил Зеленский.

Европа (2058) Зеленский Владимир (22097) НАТО (10382) дроны (4854)
Топ комментарии
+5
ну ЄС "Чонгар" не розміновувала ))
показать весь комментарий
29.09.2025 13:41 Ответить
+4
Ну тепер ЄС може спати спокійно - в Європи з'явився надійний захисник - Зєля найвеличніший. Він вже кілька днів розповідає-патякає про захист Європи. Повезло Європі!
показать весь комментарий
29.09.2025 13:48 Ответить
+2
так піаніст розмінував шоб наступати на крим , а воно ось як вийшло
показать весь комментарий
29.09.2025 13:45 Ответить
вийшло так як Верховній Гниді наказали в Омані
показать весь комментарий
29.09.2025 13:46 Ответить
це він придумав останню отмазку
показать весь комментарий
29.09.2025 13:46 Ответить
ні разу не чув від Оманської Гниди про наступ на Крим

а от що воно готове було здохнути за Крим - чув
показать весь комментарий
29.09.2025 13:50 Ответить
Блін! Виступ Зе на цитати уже розібрали - тепер тижднів два - три будуть смоктати на всіх каналах....
показать весь комментарий
29.09.2025 13:46 Ответить
Європа тепер кілька тижнів буде відмиватися від зельоного поносу
показать весь комментарий
29.09.2025 13:51 Ответить
Нах тобі дрони в Європі - прикинь *** до носа як завалити Шахеди в Україні
показать весь комментарий
29.09.2025 13:50 Ответить
Дєржитє міня сємеро.
показать весь комментарий
29.09.2025 14:03 Ответить
Якось ну дуже багато цього шлімазела у просторі змі - і така мудра блювотина - геній. От тіки на фронті повна хрінь - на відміну від тилу - там веселі шоу по т/в, кабаки працюють цілодобово, депутати зелені втомлені та йдуть у відпуски на пару місяців - а окопи - в окопах, від зеленского ось так - https://www.youtube.com/shorts/ECpjVB3Jt9E
показать весь комментарий
29.09.2025 14:11 Ответить
 
 