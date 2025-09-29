Зеленский о российских дронах в Европе: РФ проверяет, как далеко может зайти

Сейчас странам Европы следует объединиться и ответить совместно на попытки России атаковать их дронами.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время выступления на Варшавском форуме по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Волна дронов против Польши в ночь на 10 сентября стала испытанием не только для Польши, но и для всего НАТО. Российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии, а новые инциденты с дронами в Северной Европе - еще одно испытание для НАТО. В целом Россия проверяет, насколько далеко она может зайти", - заверил Зеленский.

Он отметил, что такими акциями страна-агрессор также хочет отвлечь внимание от жестокой войны против Украины.

"Тогда появляются голоса, которые спрашивают: не получает ли Украина слишком много поддержки, или, возможно, Россия успокоится, если уменьшить внимание к Украине? Это ложные голоса. Почти все угрозы безопасности в Европе сегодня происходят от разрушительных действий России, от войны, которую Путин отказывается завершать. Поэтому Украина предлагает Польше и всем нашим партнерам построить общий, по-настоящему надежный щит против российских воздушных угроз", - заявил президент.

Он также подчеркнул, что Украина способна противодействовать всем типам российских дронов и ракет.

"Если Россия потеряет возможность наносить удары с воздуха, она не сможет продолжать войну", - отметил Зеленский.