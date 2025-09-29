Зеленский о "хорошем предложении" Лукашенко: "Он живет в своем мире"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "очень сложным" комментировать предложение так называемого лидера Беларуси Александра Лукашенко о завершении войны и отметил, что тот "живет в своем мире".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на news.zerkalo.

"Мне сейчас трудно реагировать на заявления Лукашенко. Он, честно говоря, живет в своем мире. Он построил его, изолировался и живет три десятилетия в этом доме. Но это дом размером со страну", - сказал Зеленский.

В то же время президент напомнил Лукашенко о суверенитете и независимости его страны: "Он живет в своем мире, но иногда Путин приезжает в гости в этот мир. И они там, два старых деда, болтают", - добавил Зеленский, отметив, что сложно комментировать их разговоры.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хочет поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским о завершении войны с РФ, и пригрозил "потерей всей Украины", если тот не согласится на российские требования.

