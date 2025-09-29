РУС
Зеленский о "хорошем предложении" Лукашенко: "Он живет в своем мире"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "очень сложным" комментировать предложение так называемого лидера Беларуси Александра Лукашенко о завершении войны и отметил, что тот "живет в своем мире".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на news.zerkalo.

"Мне сейчас трудно реагировать на заявления Лукашенко. Он, честно говоря, живет в своем мире. Он построил его, изолировался и живет три десятилетия в этом доме. Но это дом размером со страну", - сказал Зеленский.

В то же время президент напомнил Лукашенко о суверенитете и независимости его страны: "Он живет в своем мире, но иногда Путин приезжает в гости в этот мир. И они там, два старых деда, болтают", - добавил Зеленский, отметив, что сложно комментировать их разговоры.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хочет поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским о завершении войны с РФ, и пригрозил "потерей всей Украины", если тот не согласится на российские требования.

Зеленский Владимир (22097) Лукашенко Александр (3650)
+8
Ти бачиш, як вже Лукашенко не подобаєця. А як операцію ГУР і СБУ по вагнерівцям зливав Лукашекну, Боня втік, не бажає розказати?
Тоді Лукашенко, ще не " жив у своєму світі"?
Чи тоді жив у " своєму світі" хтось інший?
29.09.2025 14:08 Ответить
+4
дивно як ви там не зустрілись ))))
29.09.2025 14:05 Ответить
+3
Зеленський із самозванним, живуть у світі, де вони ж, захистили вагнерівців ******!?!
29.09.2025 14:12 Ответить
Как же нам повезло.
29.09.2025 14:05 Ответить
Лукашенко має решту життя жити у в'язниці на каторжних роботах.
29.09.2025 14:07 Ответить
з чим?
29.09.2025 14:08 Ответить
З так званим президентом України Володимиром Зеленським, який прокоментував пропозицію так званого лідера Білорусі Олександра Лукашенка.
29.09.2025 14:31 Ответить
дивно як ви там не зустрілись ))))
29.09.2025 14:05 Ответить
Ти бачиш, як вже Лукашенко не подобаєця. А як операцію ГУР і СБУ по вагнерівцям зливав Лукашекну, Боня втік, не бажає розказати?
Тоді Лукашенко, ще не " жив у своєму світі"?
Чи тоді жив у " своєму світі" хтось інший?
29.09.2025 14:08 Ответить
Зеленський із самозванним, живуть у світі, де вони ж, захистили вагнерівців ******!?!
29.09.2025 14:12 Ответить
А як складно дії зе! коментувати..починаючи з України порноактриси, розмінування Чонгару, вагнерівців, придбання нерухомості, дебільні серіали і т.і.

Краще б воно жувало..
29.09.2025 14:17 Ответить
Не выпускайте таракана из палаты пока не покажет карту с нападением Украины на кацапов.
29.09.2025 14:24 Ответить
Це дійсно так, він став жити у своєму світі, коли у ху....ла зрозуміли, що порошок їм обходиться дешевше чим нафта або інша фінансова допомога.
29.09.2025 14:31 Ответить
Ну от був Порошенко, і з Лукашенко якось ладнав і путіна з боями приструнив, навіть Орбан нічого не блокував. НІ - вибрали смерть.
29.09.2025 14:35 Ответить
Із Лукашенком ладнали ВСІ президенти України - від Кучми до Зеленського
29.09.2025 14:43 Ответить
Тут питання "цікаве" Два "мрійники" ЩОСЬ про ЩОСЬ, мріють...
29.09.2025 14:38 Ответить
Зе краще промовчати в цій ситуації, бо він також живе у своєму віртуальному, брехливому світі.
29.09.2025 14:42 Ответить
Сказав нарик, який сам живе в глюках.
29.09.2025 14:44 Ответить
Так вы там все в своем мире живете! Не понятно, кто вам дурь поставляет, путькин ягодки дядюшки Си кушает, Трамп, носки после гольфа нюхает, Димон C2H5OH вливает, а Лука какую картошку нюхает?) Сорт не подскажете?
29.09.2025 14:45 Ответить
 
 