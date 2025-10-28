Компания матери львовского бизнесмена Бобыря финансировала строительство резиденции Лукашенко в Сочи, - СМИ. ФОТО

Кипрская компания, которой владеет мать объявленного в розыск львовского бизнесмена Виталия Бобыря, предоставляла кредиты российской фирме, возводящей резиденцию в Сочи самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом говорится в совместном расследовании "Слідства.Інфо" и БРЦ, информирует Цензор.НЕТ.

Кипрская "Rostumel Holding Limited" в 2024 году предоставила полтора миллиона долларов США займа российской фирме "Комплекс-Инвест", которая является инициатором строительства резиденции. Ее соучредитель - экс-сотрудник Службы безопасности Александра Лукашенко - Александр Романовский. По словам экс-директора "Комплекс-Инвеста", компания финансируется исключительно из заемных средств.

Расследователи установили, что большинство кредиторов - это фирмы, связанные с окружением Лукашенко. Среди них - "Rostumel Holding Limited". Этой фирмой владеет 72-летняя львовянка Ирина Бобырь.





Она - мать Виталия Бобыря, бизнесмена, которого с мая 2023-го разыскивает Служба безопасности Украины. Бобырь, сообщали в спецслужбе, поставлял в Беларусь и Россию "Роллс-Ройсы" и "Майбахи" в обход санкций. Кроме этого, Виталий Бобырь причастен к перевалке подсанкционных белорусских минеральных удобрений в порту Санкт-Петербурга. Об этом говорилось в расследовании проекта "Схемы".

В марте 2023 года в рамках уголовного производства суд в Киеве арестовал вещи, найденные у Виталия Бобыря во время обысков: документы, технику и печати двух десятков компаний из Украины, одной из Беларуси и двух кипрских. Одна из них - та самая "Rostumel Holding Limited".

Журналистам удалось получить видео строительства резиденции с беспилотника. Согласно документации, комплекс состоит из главного дома (на 3000 квадратных метров), трех коттеджей (по 700 "квадратов", в каждом из них - бассейн и баня), зданий для охраны и персонала. Конструкция забора предусматривает защиту от подкопа. Главный дом запроектирован с учетом использования кресла колесного.

О том, что гостиничный комплекс "Красная поляна" является будущей резиденцией Александра Лукашенко, рассказали в апреле 2024 года активисты инициативы Belpol. Объект находится в горной местности, в 40 километрах от российского города-курорта Сочи.

В ответ на вопрос журналистов "Слідства.Інфо" о финансировании возведения комплекса "Красная поляна", Виталий Бобырь отметил: "Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Моя мама не является владелицей никакой компании". С Ириной Бобырь расследователям пообщаться не удалось.