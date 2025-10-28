РУС
Новости Фото Строительство резиденции Лукашенко в Сочи
Компания матери львовского бизнесмена Бобыря финансировала строительство резиденции Лукашенко в Сочи, - СМИ. ФОТО

Кипрская компания, которой владеет мать объявленного в розыск львовского бизнесмена Виталия Бобыря, предоставляла кредиты российской фирме, возводящей резиденцию в Сочи самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом говорится в совместном расследовании "Слідства.Інфо" и БРЦ, информирует Цензор.НЕТ.

Кипрская "Rostumel Holding Limited" в 2024 году предоставила полтора миллиона долларов США займа российской фирме "Комплекс-Инвест", которая является инициатором строительства резиденции. Ее соучредитель - экс-сотрудник Службы безопасности Александра Лукашенко - Александр Романовский. По словам экс-директора "Комплекс-Инвеста", компания финансируется исключительно из заемных средств.

Расследователи установили, что большинство кредиторов - это фирмы, связанные с окружением Лукашенко. Среди них - "Rostumel Holding Limited". Этой фирмой владеет 72-летняя львовянка Ирина Бобырь.

Она - мать Виталия Бобыря, бизнесмена, которого с мая 2023-го разыскивает Служба безопасности Украины. Бобырь, сообщали в спецслужбе, поставлял в Беларусь и Россию "Роллс-Ройсы" и "Майбахи" в обход санкций. Кроме этого, Виталий Бобырь причастен к перевалке подсанкционных белорусских минеральных удобрений в порту Санкт-Петербурга. Об этом говорилось в расследовании проекта "Схемы".

В марте 2023 года в рамках уголовного производства суд в Киеве арестовал вещи, найденные у Виталия Бобыря во время обысков: документы, технику и печати двух десятков компаний из Украины, одной из Беларуси и двух кипрских. Одна из них - та самая "Rostumel Holding Limited".

Журналистам удалось получить видео строительства резиденции с беспилотника. Согласно документации, комплекс состоит из главного дома (на 3000 квадратных метров), трех коттеджей (по 700 "квадратов", в каждом из них - бассейн и баня), зданий для охраны и персонала. Конструкция забора предусматривает защиту от подкопа. Главный дом запроектирован с учетом использования кресла колесного.

О том, что гостиничный комплекс "Красная поляна" является будущей резиденцией Александра Лукашенко, рассказали в апреле 2024 года активисты инициативы Belpol. Объект находится в горной местности, в 40 километрах от российского города-курорта Сочи.

В ответ на вопрос журналистов "Слідства.Інфо" о финансировании возведения комплекса "Красная поляна", Виталий Бобырь отметил: "Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Моя мама не является владелицей никакой компании". С Ириной Бобырь расследователям пообщаться не удалось.

Топ комментарии
+6
Чому він так схожий на Зеленського?...
показать весь комментарий
28.10.2025 19:51 Ответить
+5
Білоруською дзярмо.
показать весь комментарий
28.10.2025 20:09 Ответить
+4
ха дадуть орден Золотого Пюре.
показать весь комментарий
28.10.2025 19:50 Ответить
ха дадуть орден Золотого Пюре.
показать весь комментарий
28.10.2025 19:50 Ответить
Бобир з компашкою маминою, думали, що будують фортифікаційні споруди для захисту України!! Аж воно он, як неловко вийшло!!
Ухилянт зеленський, теж на самозваного працював, коли захистив вагнерівців-убивць Українців!! Безкарність зеленського за вчинене, породила криваві наслідки для Українців!
показать весь комментарий
28.10.2025 20:50 Ответить
Чому він так схожий на Зеленського?...
показать весь комментарий
28.10.2025 19:51 Ответить
Тому що вин говно
показать весь комментарий
28.10.2025 19:57 Ответить
Білоруською дзярмо.
показать весь комментарий
28.10.2025 20:09 Ответить
Цей шмат лайна - родом з Брюхович біля Львова - елітного дуже дорогого селища.
Він з сім'ї кошерних ашкеназі - він не українець.
При Януковичі керував ''молодими регіонами'' в Львівській області.
Зараз ніби то втік в Білорусь.
показать весь комментарий
28.10.2025 20:27 Ответить
Може він її превентивно замінував 😁
показать весь комментарий
28.10.2025 19:51 Ответить
А отут хз, він же ж львівянин, тому міг і перестрахуватися.
Тут від тюрячки до Героя України всього лише один крок))).
І якщо це крок в такій, дистанційній, дії.
То до біса-чому б і ніт)))
показать весь комментарий
28.10.2025 20:17 Ответить
Це той, що у вишиванці і спати лягав, аби довести свою патріотичність і українство?
показать весь комментарий
28.10.2025 19:54 Ответить
Цей шмат лайна взагалі не українець - а кошерний ашкеназі з Брюхович.
Вишиванок він ніколи не носив - при Януковичі керував ''молодими регіонами'' на Львівщині.
показать весь комментарий
28.10.2025 20:35 Ответить
В Италии компания под брендом ,,KVIT"Строит и устанвливают мебель для поРашистов по всей европе!!!и что?
показать весь комментарий
28.10.2025 19:56 Ответить
Весь колишній совок зареєстрований на Кіпрі. Це кримінальний острів, діючий з дозволу ЄС.
показать весь комментарий
28.10.2025 19:59 Ответить
Віталік ні в чьом нє віноуат. То все мама.
показать весь комментарий
28.10.2025 20:03 Ответить
Ага! "Мама любит строить!"
Це мабуть із цієї ж серії
показать весь комментарий
28.10.2025 20:07 Ответить
Корупціонери усіх країн єднайтеся !
показать весь комментарий
28.10.2025 20:37 Ответить
Ета савсєм другоє! Ета Петя нажівался, а у нас просто бізнес! Ми ж нє лохі!
показать весь комментарий
28.10.2025 20:42 Ответить
 
 