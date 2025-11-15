Литва розробляє технологію боротьби з повітряними загрозами: деякі системи вже випробувані в Україні

Литва швидко розвиває технології для протидії нещодавньому припливу контрабандних повітряних куль і безпілотних літальних апаратів з Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LRT, про це розповів віце-міністр економіки Паулюс Петраускас.

Боротьба з повітряними загрозами

Так, зазначається, що кілька десятків литовських компаній представили пропозиції щодо інноваційних заходів з виявлення, моніторингу, ідентифікації та нейтралізації повітряних загроз.

Петраускас повідомив, що уряд розраховує вибрати найкращі ідеї протягом кількох тижнів і розробити технологію протягом шести місяців.

"Через два тижні у нас будуть обрані компанії та ідеї. Потім ми вживемо додаткових заходів на додаток до цих ідей, щоб допомогти в розробці технології", - сказав Петраускас.

За його словами, Міністерство внутрішніх справ уже працює над технічними специфікаціями для закупівель, які дадуть змогу проводити випробування та інтеграцію в наявні системи.

Деякі системи вже випробувані в Україні

Петраускас розповів, що деякі подані системи вже були випробувані в Україні для інших цілей, але також можуть бути застосовані в Литві. Інші – це нові пропозиції, які можуть призвести до ефективних рішень.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що Литва вже навчилася протидіяти загрозі контрабандних повітряних куль, однак країна має бути готовою до нових викликів.

