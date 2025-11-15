Литва розробляє технологію боротьби з повітряними загрозами: деякі системи вже випробувані в Україні
Литва швидко розвиває технології для протидії нещодавньому припливу контрабандних повітряних куль і безпілотних літальних апаратів з Білорусі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LRT, про це розповів віце-міністр економіки Паулюс Петраускас.
Боротьба з повітряними загрозами
Так, зазначається, що кілька десятків литовських компаній представили пропозиції щодо інноваційних заходів з виявлення, моніторингу, ідентифікації та нейтралізації повітряних загроз.
Петраускас повідомив, що уряд розраховує вибрати найкращі ідеї протягом кількох тижнів і розробити технологію протягом шести місяців.
"Через два тижні у нас будуть обрані компанії та ідеї. Потім ми вживемо додаткових заходів на додаток до цих ідей, щоб допомогти в розробці технології", - сказав Петраускас.
За його словами, Міністерство внутрішніх справ уже працює над технічними специфікаціями для закупівель, які дадуть змогу проводити випробування та інтеграцію в наявні системи.
Деякі системи вже випробувані в Україні
Петраускас розповів, що деякі подані системи вже були випробувані в Україні для інших цілей, але також можуть бути застосовані в Литві. Інші – це нові пропозиції, які можуть призвести до ефективних рішень.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що Литва вже навчилася протидіяти загрозі контрабандних повітряних куль, однак країна має бути готовою до нових викликів.
Що передувало?
- У ніч з 26 на 27 жовтня Міжнародний аеропорт Вільнюса тимчасово зупинив обслуговування рейсів. Це вже третій день поспіль і четвертий раз за тиждень, коли вводяться обмеження на польоти.
- Литва раніше попереджала, що у відповідь може повністю закрити кордон.
- 27 жовтня пункт пропуску в Салечниках ("Шалчинінкяй" з литовського боку) не відновив роботу, а в Медниках ("Мединінкай") стали пропускати лише певні категорії мандрівників, до яких більшість білорусів не потрапляють.
- Міністерство закордонних справ Білорусі 27 жовтня вручило ноту протесту тимчасовому повіреному в справах Литви Ерікасу Вілканцясу через закриття кордону, "здійсненим без будь-якого попереднього повідомлення".
- Міністерство внутрішніх справ Литви запропонувало повністю закрити кордон із Білоруссю на один місяць.
- 29 жовтня уряд Литви ухвалив рішення закрити пункти пропуску "Медінінкай" та "Шальчінінкай" на кордоні з Білоруссю до 30 листопада з можливістю продовження.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль