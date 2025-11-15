УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10604 відвідувача онлайн
Новини Повітряні кулі Білорусі в Литві
668 2

Литва розробляє технологію боротьби з повітряними загрозами: деякі системи вже випробувані в Україні

Литва протидіє повітряним загрозам

Литва швидко розвиває технології для протидії нещодавньому припливу контрабандних повітряних куль і безпілотних літальних апаратів з Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LRT, про це розповів віце-міністр економіки Паулюс Петраускас.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Боротьба з повітряними загрозами

Так, зазначається, що кілька десятків литовських компаній представили пропозиції щодо інноваційних заходів з виявлення, моніторингу, ідентифікації та нейтралізації повітряних загроз.

Петраускас повідомив, що уряд розраховує вибрати найкращі ідеї протягом кількох тижнів і розробити технологію протягом шести місяців.

"Через два тижні у нас будуть обрані компанії та ідеї. Потім ми вживемо додаткових заходів на додаток до цих ідей, щоб допомогти в розробці технології", - сказав Петраускас.

Також читайте: Литва вичерпує всі дипломатичні канали щодо Білорусі, але перший крок очікує від Мінська, - прем’єрка Ругінене

За його словами, Міністерство внутрішніх справ уже працює над технічними специфікаціями для закупівель, які дадуть змогу проводити випробування та інтеграцію в наявні системи.

Деякі системи вже випробувані в Україні

Петраускас розповів, що деякі подані системи вже були випробувані в Україні для інших цілей, але також можуть бути застосовані в Литві. Інші – це нові пропозиції, які можуть призвести до ефективних рішень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Литва перехопила вісім повітряних куль та дрон із Білорусі. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що Литва вже навчилася протидіяти загрозі контрабандних повітряних куль, однак країна має бути готовою до нових викликів.

Що передувало?

  • У ніч з 26 на 27 жовтня Міжнародний аеропорт Вільнюса тимчасово зупинив обслуговування рейсів. Це вже третій день поспіль і четвертий раз за тиждень, коли вводяться обмеження на польоти.
  • Литва раніше попереджала, що у відповідь може повністю закрити кордон.
  • 27 жовтня пункт пропуску в Салечниках ("Шалчинінкяй" з литовського боку) не відновив роботу, а в Медниках ("Мединінкай") стали пропускати лише певні категорії мандрівників, до яких більшість білорусів не потрапляють.
  • Міністерство закордонних справ Білорусі 27 жовтня вручило ноту протесту тимчасовому повіреному в справах Литви Ерікасу Вілканцясу через закриття кордону, "здійсненим без будь-якого попереднього повідомлення".
  • Міністерство внутрішніх справ Литви запропонувало повністю закрити кордон із Білоруссю на один місяць.
  • 29 жовтня уряд Литви ухвалив рішення закрити пункти пропуску "Медінінкай" та "Шальчінінкай" на кордоні з Білоруссю до 30 листопада з можливістю продовження.

Автор: 

безпілотник БпЛА (5892) Литва (2677)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як це зручно, коли є полігон випробування в інший країні.... Дай Боже дожити коли ми будемо спостерігати за ,,полігоном" деінде....
показати весь коментар
15.11.2025 22:25 Відповісти
Але поки - нехай насипають свої розробки для випробувань. Багато зброї не буває..
показати весь коментар
15.11.2025 22:56 Відповісти
 
 