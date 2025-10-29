Литва закриває кордон з Білоруссю до 30 листопада

У середу, 29 жовтня, уряд Литви ухвалив рішення закрити пункти пропуску "Медінінкай" та "Шальчінінкай" на кордоні з Білоруссю до 30 листопада з можливістю продовження.

Про це пише LRT, повідомляє Цензор.НЕТ.

Один із п/п працюватиме з певними винятками

Пункт пропуску "Шальчінінкай" буде закритий повністю, тоді як "Медінінкай" залишиться частково функціональним.

За словами міністра внутрішніх справ Литви Владислава Кондратовича, через цей пункт пропуску буде дозволено пропускати дипломатів, громадян, які повертаються до Литви, або членів їхніх сімей, громадян Європейського Союзу та країн НАТО, осіб з дозволом на проживання в Литві.

Виняток також буде для осіб, які прямують транзитом до або з російського Калінінграда.

Читайте також: Угорщина блокує спільну заяву ЄС про "гібридну війну" з боку Білорусі, - Politico

Рішення ухвалено у відповідь на метеокулі з Білорусі

Прикордонні пункти закривають у відповідь на інциденти з білоруськими метеозондами, які використовують контрабандисти для переправлення через кордон сигарет.

"Литва зіткнулася з гібридною атакою, і ми повинні оцінювати речі такими, якими вони є... Ми, безумовно, розуміємо незручності, які це рішення спричинить нашим власним громадянам та підприємствам. Але ми дуже серйозно ставимося до безпеки. Ми вважаємо, що пріоритетом сьогодні є безпека всіх громадян",- заявила прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що передувало?

Нагадаємо, у ніч з 26 на 27 жовтня Міжнародний аеропорт Вільнюса тимчасово зупинив обслуговування рейсів. Це вже третій день поспіль і четвертий раз за тиждень, коли вводяться обмеження на польоти.

Литва раніше попереджала, що у відповідь може повністю закрити кордон.

27 жовтня пункт пропуску в Салечниках ("Шалчинінкяй" з литовського боку) не відновив роботу. А в Медниках ("Мединінкай") стали пропускати лише певні категорії мандрівників, до яких більшість білорусів не потрапляють.

Міністерство закордонних справ Білорусі 27 жовтня вручило ноту протесту тимчасовому повіреному в справах Литви Ерікасу Вілканцясу через закриття кордону, "здійсненим без будь-якого попереднього повідомлення".

Читайте також: Каллас про метеозонди в Литві: Білорусь намагається залякати, ЄС не потерпить гібридних атак