Каллас про метеозонди в Литві: Білорусь намагається залякати, ЄС не потерпить гібридних атак

Європейський Союз відреагував на метеозонди, якими Білорусь останній тиждень активно атакує Литву, та висловив готовність вжити подальших заходів.

Про це йдеться в заяві верховної представниці Європейського союзу Каї Каллас, інформує Цензор.НЕТ.

ЄС засуджує провокації Білорусі

"Вторгнення метеозондів у повітряний простір Литви з території Білорусі, які призвели до зриву сотень рейсів і завдали значної шкоди литовським аеропортам і тисячам пасажирів, є ризиком дестабілізації держави-члена ЄС та спробою залякати європейських громадян через прямі погрози цивільній авіації", - заявила дипломатка.

За словами Каллас, ці кулі – не просто інструмент контрабанди, а ширша "цілеспрямована гібридна компанія" поряд з іншими діями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина блокує спільну заяву ЄС про "гібридну війну" з боку Білорусі, - Politico

Наприклад, незаконним ввезенням мігрантів із Білорусі, яке, як стверджує представник ЄС, спонсорується державою.

Каллас закликала припинити "гібридну кампанію"

У Євросоюзі заявили, що всі ці дії Білорусь повинна негайно припинити.

Також там нагадали, що проти країни вже введено санкції, і висловили готовність вжити подальших заходів.

"Закликаємо білоруський режим без зволікання вжити ефективних заходів щодо контролю свого повітряного простору, державного кордону і території, а також щодо боротьби з організованою злочинною діяльністю, яка походить із цієї країни, та її запобігання... Ми не потерпимо жодних гібридних кампаній, спрямованих проти ЄС або будь-якої з його держав-членів", - додала Каллас.

Читайте також: "Наївно" вважати, що Білорусь не помічає метеозондів на території Литви, - Будріс

Що передувало?

  • Нагадаємо, у ніч з 26 на 27 жовтня Міжнародний аеропорт Вільнюса тимчасово зупинив обслуговування рейсів. Це вже третій день поспіль і четвертий раз за тиждень, коли вводяться обмеження на польоти.
  • Литва раніше попереджала, що у відповідь може повністю закрити кордон.
  • 27 жовтня пункт пропуску в Салечниках ("Шалчинінкяй" з литовського боку) не відновив роботу. А в Медниках ("Мединінкай") стали пропускати лише певні категорії мандрівників, до яких більшість білорусів не потрапляють.
  • Міністерство закордонних справ Білорусі 27 жовтня вручило ноту протесту тимчасовому повіреному в справах Литви Ерікасу Вілканцясу через закриття кордону, "здійсненим без будь-якого попереднього повідомлення".
  • Міністерство внутрішніх справ Литви пропонує повністю закрити кордон із Білоруссю на один місяць.

