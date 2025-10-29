РУС
Каллас о метеозондах в Литве: Беларусь пытается запугать, ЕС не потерпит гибридных атак

Европейский Союз отреагировал на метеозонды, которыми Беларусь последнюю неделю активно атакует Литву, и выразил готовность принять дальнейшие меры.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя Европейского союза Каи Каллас, информирует Цензор.НЕТ.

ЕС осуждает провокации Беларуси

"Вторжение метеозондов в воздушное пространство Литвы с территории Беларуси, которые привели к срыву сотен рейсов и нанесли значительный ущерб литовским аэропортам и тысячам пассажиров, является риском дестабилизации государства-члена ЕС и попыткой запугать европейских граждан через прямые угрозы гражданской авиации", - заявила дипломат.

По словам Каллас, эти шары – не просто инструмент контрабанды, а более широкая "целенаправленная гибридная кампания" наряду с другими действиями.

Например, незаконным ввозом мигрантов из Беларуси, который, как утверждает представитель ЕС, спонсирует государство.

Каллас призвала прекратить "гибридную кампанию"

В Евросоюзе заявили, что все эти действия Беларусь должна немедленно прекратить.

Также там напомнили, что против страны уже введены санкции, и выразили готовность принять дальнейшие меры.

"Призываем белорусский режим без промедления принять эффективные меры по контролю своего воздушного пространства, государственной границы и территории, а также по борьбе с организованной преступной деятельностью, исходящей из этой страны, и ее предотвращению... Мы не потерпим никаких гибридных кампаний, направленных против ЕС или любой из его государств-членов", - добавила Каллас.

Что предшествовало?

  • Напомним, в ночь с 26 на 27 октября Международный аэропорт Вильнюса временно приостановил обслуживание рейсов. Это уже третий день подряд и четвертый раз за неделю, когда вводятся ограничения на полеты.
  • Литва ранее предупреждала, что в ответ может полностью закрыть границу.
  • 27 октября пункт пропуска в Салечниках ("Шалчининкяй" с литовской стороны) не возобновил работу. А в Медниках ("Медынинкяй") стали пропускать только определенные категории путешественников, к которым большинство белорусов не относятся.
  • Министерство иностранных дел Беларуси 27 октября вручило ноту протеста временному поверенному в делах Литвы Эрикасу Вилканцасу из-за закрытия границы, "осуществленного без какого-либо предварительного уведомления".
  • Министерство внутренних дел Литвы предлагает полностью закрыть границу с Беларусью на один месяц.

