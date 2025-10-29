РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10019 посетителей онлайн
Новости Воздушные шары Беларуси в Литве
684 5

Венгрия блокирует совместное заявление ЕС о "гибридной войне" со стороны Беларуси, - Politico

Венгрия не поддерживает позицию ЕС по Беларуси за кулисами в Литве

Усилия Евросоюза по согласованию общей позиции против Беларуси за метеозонды над Литвой зашли в тупик из-за позиции Венгрии.

Об этом пишет издание Politico, передает Цензор.НЕТ.

Венгрия блокирует решение ЕС

Попытки ЕС согласовать общую позицию в отношении Беларуси уже несколько дней остаются заблокированными из-за попыток Венгрии смягчить формулировку документа.

Евросоюз настаивает на принятии заявления от имени всех 27 стран-членов после инцидентов с воздушными шарами, которые, по утверждению Литвы, являются элементом "гибридной войны".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литва предлагает закрыть границу с Беларусью на месяц из-за метеошара

Позиция Венгрии

Однако, по словам одного дипломата и двух чиновников, которые согласились анонимно прокомментировать закрытые переговоры, Венгрия лоббирует, чтобы ЕС не включал в заявление оценку о том, что полеты шаров являются попыткой дестабилизировать страны Евросоюза.

Несмотря на надежды, что Будапешт в конце концов отступит, спор привел к тому, что проект заявления, разосланный государствам-членам во вторник утром, так и не продвинулся дальше, добавляет издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Наивно" считать, что Беларусь не замечает метеозондов на территории Литвы, - Будрис

Что предшествовало?

  • Напомним, в ночь с 26 на 27 октября Международный аэропорт Вильнюса временно приостановил обслуживание рейсов. Это уже третий день подряд и четвертый раз за неделю, когда вводятся ограничения на полеты.
  • Литва ранее предупреждала, что в ответ может полностью закрыть границу.
  • 27 октября пункт пропуска в Салечниках ("Шалчининкяй" с литовской стороны) не возобновил работу. А в Медниках ("Медынинкяй") стали пропускать только определенные категории путешественников, к которым большинство белорусов не относятся.
  • Министерство иностранных дел Беларуси 27 октября вручило ноту протеста временному поверенному в делах Литвы Эрикасу Вилканцасу из-за закрытия границы, "осуществленного без какого-либо предварительного уведомления".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Беларусь (8063) Венгрия (2207) Литва (2646) Евросоюз (17756)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вже скоро чотири роки як ця куплена пукіним країна є п'ятою колоною в ЕС а з неї як з гуся вода. Схоже що ЕС влаштовує така поведінка запроданців бо зовсім з цим нічого не роблять.
показать весь комментарий
29.10.2025 15:33 Ответить
Щось подібне, творили і зелупні у ВРУ разом з зеленським, перед повномасштабною війною ******!!! Акакаяразніца …
показать весь комментарий
29.10.2025 15:35 Ответить
А хтось взагалі знайомий зі статутом ЄС? Хто його писав? Це ж чистий мазохізм
показать весь комментарий
29.10.2025 15:40 Ответить
Два козли в Угорщині - сіярто і орбан,а в Євросоюзі погоду роблять. Невже не можуть їм роги спиляти і на шерсть "підстригти"?
показать весь комментарий
29.10.2025 16:27 Ответить
Ну це ж не ***** що його практично неможливо підстрелити. Хіба не мають виконавців для цих ворогів Європи? Бо видно що законних методів не існує. То що, тепер розвалювати ЄС бо заздалегідь механізмів не виробили?
показать весь комментарий
29.10.2025 16:33 Ответить
 
 