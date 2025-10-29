Венгрия блокирует совместное заявление ЕС о "гибридной войне" со стороны Беларуси, - Politico
Усилия Евросоюза по согласованию общей позиции против Беларуси за метеозонды над Литвой зашли в тупик из-за позиции Венгрии.
Об этом пишет издание Politico, передает Цензор.НЕТ.
Венгрия блокирует решение ЕС
Попытки ЕС согласовать общую позицию в отношении Беларуси уже несколько дней остаются заблокированными из-за попыток Венгрии смягчить формулировку документа.
Евросоюз настаивает на принятии заявления от имени всех 27 стран-членов после инцидентов с воздушными шарами, которые, по утверждению Литвы, являются элементом "гибридной войны".
Позиция Венгрии
Однако, по словам одного дипломата и двух чиновников, которые согласились анонимно прокомментировать закрытые переговоры, Венгрия лоббирует, чтобы ЕС не включал в заявление оценку о том, что полеты шаров являются попыткой дестабилизировать страны Евросоюза.
Несмотря на надежды, что Будапешт в конце концов отступит, спор привел к тому, что проект заявления, разосланный государствам-членам во вторник утром, так и не продвинулся дальше, добавляет издание.
Что предшествовало?
- Напомним, в ночь с 26 на 27 октября Международный аэропорт Вильнюса временно приостановил обслуживание рейсов. Это уже третий день подряд и четвертый раз за неделю, когда вводятся ограничения на полеты.
- Литва ранее предупреждала, что в ответ может полностью закрыть границу.
- 27 октября пункт пропуска в Салечниках ("Шалчининкяй" с литовской стороны) не возобновил работу. А в Медниках ("Медынинкяй") стали пропускать только определенные категории путешественников, к которым большинство белорусов не относятся.
- Министерство иностранных дел Беларуси 27 октября вручило ноту протеста временному поверенному в делах Литвы Эрикасу Вилканцасу из-за закрытия границы, "осуществленного без какого-либо предварительного уведомления".
