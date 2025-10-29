Венгрия блокирует совместное заявление ЕС о "гибридной войне" со стороны Беларуси, - Politico

Усилия Евросоюза по согласованию общей позиции против Беларуси за метеозонды над Литвой зашли в тупик из-за позиции Венгрии.

Об этом пишет издание Politico, передает Цензор.НЕТ.

Венгрия блокирует решение ЕС

Попытки ЕС согласовать общую позицию в отношении Беларуси уже несколько дней остаются заблокированными из-за попыток Венгрии смягчить формулировку документа.

Евросоюз настаивает на принятии заявления от имени всех 27 стран-членов после инцидентов с воздушными шарами, которые, по утверждению Литвы, являются элементом "гибридной войны".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литва предлагает закрыть границу с Беларусью на месяц из-за метеошара

Позиция Венгрии

Однако, по словам одного дипломата и двух чиновников, которые согласились анонимно прокомментировать закрытые переговоры, Венгрия лоббирует, чтобы ЕС не включал в заявление оценку о том, что полеты шаров являются попыткой дестабилизировать страны Евросоюза.

Несмотря на надежды, что Будапешт в конце концов отступит, спор привел к тому, что проект заявления, разосланный государствам-членам во вторник утром, так и не продвинулся дальше, добавляет издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Наивно" считать, что Беларусь не замечает метеозондов на территории Литвы, - Будрис

Что предшествовало?

Напомним, в ночь с 26 на 27 октября Международный аэропорт Вильнюса временно приостановил обслуживание рейсов. Это уже третий день подряд и четвертый раз за неделю, когда вводятся ограничения на полеты.

Литва ранее предупреждала, что в ответ может полностью закрыть границу.

27 октября пункт пропуска в Салечниках ("Шалчининкяй" с литовской стороны) не возобновил работу. А в Медниках ("Медынинкяй") стали пропускать только определенные категории путешественников, к которым большинство белорусов не относятся.

Министерство иностранных дел Беларуси 27 октября вручило ноту протеста временному поверенному в делах Литвы Эрикасу Вилканцасу из-за закрытия границы, "осуществленного без какого-либо предварительного уведомления".

Больше читайте в нашем Telegram-канале