Угорщина блокує спільну заяву ЄС про "гібридну війну" з боку Білорусі, - Politico

Зусилля Євросоюзу щодо узгодження спільної позиції проти Білорусі за метеозонди над Литвою зайшли в глухий кут через позицію Угорщини.

Угорщина блокує рішення ЄС

Спроби ЄС узгодити спільну позицію щодо Білорусі уже кілька днів залишаються заблокованими через намагання Угорщини пом’якшити формулювання документа.

Євросоюз наполягає на ухваленні заяви від імені всіх 27 країн-членів після інцидентів із повітряними кулями, які, за твердженням Литви, є елементом "гібридної війни".

Позиція Угорщини

Однак, за словами одного дипломата і двох посадовців, які погодилися анонімно прокоментувати закриті переговори, Угорщина лобіює, щоб ЄС не включав у заяву оцінку про те, що польоти куль є спробою дестабілізувати країни Євросоюзу.

Попри сподівання, що Будапешт зрештою відступить, суперечка призвела до того, що проєкт заяви, розісланий державам-членам у вівторок вранці так і не просунувся далі, додає видання.

Що передувало?

Нагадаємо, у ніч з 26 на 27 жовтня Міжнародний аеропорт Вільнюса тимчасово зупинив обслуговування рейсів. Це вже третій день поспіль і четвертий раз за тиждень, коли вводяться обмеження на польоти.

Литва раніше попереджала, що у відповідь може повністю закрити кордон.

27 жовтня пункт пропуску в Салечниках ("Шалчинінкяй" з литовського боку) не відновив роботу. А в Медниках ("Мединінкай") стали пропускати лише певні категорії мандрівників, до яких більшість білорусів не потрапляють.

Міністерство закордонних справ Білорусі 27 жовтня вручило ноту протестутимчасовому повіреному в справах Литви Ерікасу Вілканцясу через закриття кордону, "здійсненим без будь-якого попереднього повідомлення".

