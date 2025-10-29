УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9849 відвідувачів онлайн
Новини Повітряні кулі Білорусі в Литві
854 6

Угорщина блокує спільну заяву ЄС про "гібридну війну" з боку Білорусі, - Politico

Угорщина не підтримує позицію ЄС щодо Білорусі за кулі в Литві

Зусилля Євросоюзу щодо узгодження спільної позиції проти Білорусі за метеозонди над Литвою зайшли в глухий кут через позицію Угорщини.

Про це пише видання Politico, передає Цензор.НЕТ.

Угорщина блокує рішення ЄС

Спроби ЄС узгодити спільну позицію щодо Білорусі уже кілька днів залишаються заблокованими через намагання Угорщини пом’якшити формулювання документа.

Євросоюз наполягає на ухваленні заяви від імені всіх 27 країн-членів після інцидентів із повітряними кулями, які, за твердженням Литви, є елементом "гібридної війни".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва пропонує закрити кордон з Білоруссю на місяць через метеокулі

Позиція Угорщини

Однак, за словами одного дипломата і двох посадовців, які погодилися анонімно прокоментувати закриті переговори, Угорщина лобіює, щоб ЄС не включав у заяву оцінку про те, що польоти куль є спробою дестабілізувати країни Євросоюзу.

Попри сподівання, що Будапешт зрештою відступить, суперечка призвела до того, що проєкт заяви, розісланий державам-членам у вівторок вранці так і не просунувся далі, додає видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Наївно" вважати, що Білорусь не помічає метеозондів на території Литви, - Будріс

Що передувало?

  • Нагадаємо, у ніч з 26 на 27 жовтня Міжнародний аеропорт Вільнюса тимчасово зупинив обслуговування рейсів. Це вже третій день поспіль і четвертий раз за тиждень, коли вводяться обмеження на польоти.
  • Литва раніше попереджала, що у відповідь може повністю закрити кордон.
  • 27 жовтня пункт пропуску в Салечниках ("Шалчинінкяй" з литовського боку) не відновив роботу. А в Медниках ("Мединінкай") стали пропускати лише певні категорії мандрівників, до яких більшість білорусів не потрапляють.
  • Міністерство закордонних справ Білорусі 27 жовтня вручило ноту протестутимчасовому повіреному в справах Литви Ерікасу Вілканцясу через закриття кордону, "здійсненим без будь-якого попереднього повідомлення".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

Білорусь (8131) Угорщина (2569) Литва (2602) Євросоюз (14402)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вже скоро чотири роки як ця куплена пукіним країна є п'ятою колоною в ЕС а з неї як з гуся вода. Схоже що ЕС влаштовує така поведінка запроданців бо зовсім з цим нічого не роблять.
показати весь коментар
29.10.2025 15:33 Відповісти
Щось подібне, творили і зелупні у ВРУ разом з зеленським, перед повномасштабною війною ******!!! Акакаяразніца …
показати весь коментар
29.10.2025 15:35 Відповісти
А хтось взагалі знайомий зі статутом ЄС? Хто його писав? Це ж чистий мазохізм
показати весь коментар
29.10.2025 15:40 Відповісти
Два козли в Угорщині - сіярто і орбан,а в Євросоюзі погоду роблять. Невже не можуть їм роги спиляти і на шерсть "підстригти"?
показати весь коментар
29.10.2025 16:27 Відповісти
Ну це ж не ***** що його практично неможливо підстрелити. Хіба не мають виконавців для цих ворогів Європи? Бо видно що законних методів не існує. То що, тепер розвалювати ЄС бо заздалегідь механізмів не виробили?
показати весь коментар
29.10.2025 16:33 Відповісти
Скільки ж він отримує від ху...ла, мабуть ху...ло вже йому більше чим кадиркі на чечню дає
показати весь коментар
29.10.2025 17:20 Відповісти
 
 