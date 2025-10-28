"Наївно" вважати, що Білорусь не помічає метеозондів на території Литви, - Будріс

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що повітряні кулі, які порушують повітряний простір країни, не можуть залишатися непоміченими білоруськими службами.

Про це він сказав у інтерв’ю LRT, пише Цензор.НЕТ.

Журналісти запитали Будріса, чи існує якийсь контакт із режимом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо метеозондів, які систематично порушують роботу аеропортів Литви. Він зазначив, що на технічному рівні прикордонні служби могли б підтримувати зв'язок і перевіряти питання на своїй стороні.

Будріс підкреслив, що така діяльність "не може відбуватися безконтрольно", адже "хтось випускає ці засоби".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва може зупинити транзит до Калінінграда після закриття кордону з Білоруссю через метеокулі, - Будріс

"З огляду на те, як Білорусь організувала інструменталізовану міграцію, залучивши до цього багато служб і підрозділів, наївно думати, що білоруські інституції цього не бачать або просто потребують допомоги, щоб зловити контрабандистів", - додав він.

Що передувало?

Нагадаємо, у ніч з 26 на 27 жовтня Міжнародний аеропорт Вільнюса тимчасово зупинив обслуговування рейсів. Це вже третій день поспіль і четвертий раз за тиждень, коли вводяться обмеження на польоти.

Литва раніше попереджала, що у відповідь може повністю закрити кордон.

27 жовтня пункт пропуску в Салечниках ("Шалчинінкяй" з литовського боку) не відновив роботу. А в Медниках ("Мединінкай") стали пропускати лише певні категорії мандрівників, до яких більшість білорусів не потрапляють.

Міністерство закордонних справ Білорусі 27 жовтня вручило ноту протесту тимчасовому повіреному в справах Литви Ерікасу Вілканцясу через закриття кордону, "здійсненим без будь-якого попереднього повідомлення".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ