Литва може зупинити транзит до Калінінграда після закриття кордону з Білоруссю через метеокулі, - Будріс

Кястутіс Будріс про операцію Павутина та її наслідки для РФ

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Вільнюс розглядає можливість припинення транзиту до та з Калінінграда після закриття білоруського кордону у відповідь на ситуацію з метеокулями.

Про це Будріс сказав в ефірі LRT Radio, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами міністра, транзит через Литву має життєво важливе значення для Москви, оскільки забезпечує сполучення з її ексклавом. Будріс наголосив, що Литва готова вдатися до цього кроку, якщо того вимагатимуть безпекові обставини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва виділила €1 млн на боротьбу з контрабандою через метеозонди з Білорусі, - ЗМІ

"Ми залишаємо за собою можливість закрити транзит, якщо це необхідно для забезпечення нашої безпеки. Звичайно, це буде зроблено в координації з інституціями ЄС і державами-членами", - сказав він.

Глава МЗС підкреслив, що ніхто не може обмежувати дії Литви, спрямовані на захист національної безпеки, і за потреби уряд ухвалить усі необхідні заходи.

Наразі російські вантажні та пасажирські поїзди, а також автомобільний транспорт можуть курсувати через Литву в напрямку Калінінграда і назад у межах угоди між ЄС та Росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Будріс про метеозонди над Литвою: "Нова гібридна провокація РФ і Білорусі проти НАТО"

Що передувало?

Нагадаємо, у ніч з 26 на 27 жовтня Міжнародний аеропорт Вільнюса тимчасово зупинив обслуговування рейсів. Це вже третій день поспіль і четвертий раз за тиждень, коли вводяться обмеження на польоти.

Литва раніше попереджала, що у відповідь може повністю закрити кордон.

27 жовтня пункт пропуску в Салечниках ("Шалчинінкяй" з литовського боку) не відновив роботу. А в Медниках ("Мединінкай") стали пропускати лише певні категорії мандрівників, до яких більшість білорусів не потрапляють.

Міністерство закордонних справ Білорусі 27 жовтня вручило ноту протесту тимчасовому повіреному в справах Литви Ерікасу Вілканцясу через закриття кордону, "здійсненим без будь-якого попереднього повідомлення".

І йе буде відмінно. Терорист і вбивця має знати своє місце. Його мають буцати по всьому світу.
28.10.2025 10:32 Відповісти
а може і не зупинити....і скоріш за все так і зробе,бо в результаті отримає конфронтацію з рашкою більш серйозну ніж збиття дронів та розноманітних повітряних обєктів
28.10.2025 10:54 Відповісти
Його давно потрібно було зупинити, а кацапів ізолювати, може тоді вони б відділились росії
28.10.2025 10:34 Відповісти
Литві треба бути сміливішою і повністю закрити кордон.
Рашисти розуміють тільки силу, коли отримують по зубах.
28.10.2025 11:02 Відповісти
І що цікаво. Хоч кацапи та білокацапи кажуть що це не вони запускають і вітер чому в сторону Литви завжди дме не знають. Але при загрозі закриття транзиту магічним чином зміниться погода на безвітрену а повітряні кулі щезнуть наче їх ніколи й не було.
28.10.2025 11:05 Відповісти
 
 