Литва може зупинити транзит до Калінінграда після закриття кордону з Білоруссю через метеокулі, - Будріс

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Вільнюс розглядає можливість припинення транзиту до та з Калінінграда після закриття білоруського кордону у відповідь на ситуацію з метеокулями.

За словами міністра, транзит через Литву має життєво важливе значення для Москви, оскільки забезпечує сполучення з її ексклавом. Будріс наголосив, що Литва готова вдатися до цього кроку, якщо того вимагатимуть безпекові обставини.

"Ми залишаємо за собою можливість закрити транзит, якщо це необхідно для забезпечення нашої безпеки. Звичайно, це буде зроблено в координації з інституціями ЄС і державами-членами", - сказав він.

Глава МЗС підкреслив, що ніхто не може обмежувати дії Литви, спрямовані на захист національної безпеки, і за потреби уряд ухвалить усі необхідні заходи.

Наразі російські вантажні та пасажирські поїзди, а також автомобільний транспорт можуть курсувати через Литву в напрямку Калінінграда і назад у межах угоди між ЄС та Росією.

Що передувало?

Нагадаємо, у ніч з 26 на 27 жовтня Міжнародний аеропорт Вільнюса тимчасово зупинив обслуговування рейсів. Це вже третій день поспіль і четвертий раз за тиждень, коли вводяться обмеження на польоти.

Литва раніше попереджала, що у відповідь може повністю закрити кордон.

27 жовтня пункт пропуску в Салечниках ("Шалчинінкяй" з литовського боку) не відновив роботу. А в Медниках ("Мединінкай") стали пропускати лише певні категорії мандрівників, до яких більшість білорусів не потрапляють.

Міністерство закордонних справ Білорусі 27 жовтня вручило ноту протесту тимчасовому повіреному в справах Литви Ерікасу Вілканцясу через закриття кордону, "здійсненим без будь-якого попереднього повідомлення".

