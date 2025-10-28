РУС
Литва может остановить транзит в Калининград после закрытия границы с Беларусью из-за метешара, - Будрис

Кястутис Будрис об операции "Паутина" и ее последствиях для РФ

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Вильнюс рассматривает возможность прекращения транзита в и из Калининграда после закрытия белорусской границы в ответ на ситуацию с метеоочками.

Об этом Будрис сказал в эфире LRT Radio, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам министра, транзит через Литву имеет жизненно важное значение для Москвы, поскольку обеспечивает сообщение с ее эксклавом. Будрис подчеркнул, что Литва готова прибегнуть к этому шагу, если того потребуют обстоятельства безопасности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литва выделила €1 млн на борьбу с контрабандой через метеозонды из Беларуси, - СМИ

"Мы оставляем за собой возможность закрыть транзит, если это необходимо для обеспечения нашей безопасности. Конечно, это будет сделано в координации с институтами ЕС и государствами-членами", - сказал он.

Глава МИД подчеркнул, что никто не может ограничивать действия Литвы, направленные на защиту национальной безопасности, и при необходимости правительство примет все необходимые меры.

Сейчас российские грузовые и пассажирские поезда, а также автомобильный транспорт могут курсировать через Литву в направлении Калининграда и обратно в рамках соглашения между ЕС и Россией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будрис о метеозондах над Литвой: "Новая гибридная провокация РФ и Беларуси против НАТО"

Что предшествовало?

Напомним, в ночь с 26 на 27 октября Международный аэропорт Вильнюса временно остановил обслуживание рейсов. Это уже третий день подряд и четвертый раз за неделю, когда вводятся ограничения на полеты.

Литва ранее предупреждала, что в ответ может полностью закрыть границу.

27 октября пункт пропуска в Салечниках ("Шалчининкяй" с литовской стороны) не возобновил работу. А в Медниках ("Медининкай") стали пропускать только определенные категории путешественников, в которые большинство белорусов не попадают.

Министерство иностранных дел Беларуси 27 октября вручило ноту протеста временному поверенному в делах Литвы Эрикасу Вилканцясу из-за закрытия границы, "осуществленного без какого-либо предварительного уведомления".

І йе буде відмінно. Терорист і вбивця має знати своє місце. Його мають буцати по всьому світу.
показать весь комментарий
28.10.2025 10:32 Ответить
а може і не зупинити....і скоріш за все так і зробе,бо в результаті отримає конфронтацію з рашкою більш серйозну ніж збиття дронів та розноманітних повітряних обєктів
показать весь комментарий
28.10.2025 10:54 Ответить
Його давно потрібно було зупинити, а кацапів ізолювати, може тоді вони б відділились росії
показать весь комментарий
28.10.2025 10:34 Ответить
Литві треба бути сміливішою і повністю закрити кордон.
Рашисти розуміють тільки силу, коли отримують по зубах.
показать весь комментарий
28.10.2025 11:02 Ответить
І що цікаво. Хоч кацапи та білокацапи кажуть що це не вони запускають і вітер чому в сторону Литви завжди дме не знають. Але при загрозі закриття транзиту магічним чином зміниться погода на безвітрену а повітряні кулі щезнуть наче їх ніколи й не було.
показать весь комментарий
28.10.2025 11:05 Ответить
 
 