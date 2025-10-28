"Наивно" считать, что Беларусь не замечает метеозондов на территории Литвы, - Будрис

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что воздушные шары, которые нарушают воздушное пространство страны, не могут оставаться незамеченными белорусскими службами.

Об этом он сказал в интервью LRT, пишет Цензор.НЕТ.

Журналисты спросили Будриса, существует ли какой-то контакт с режимом самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко относительно метеозондов, которые систематически нарушают работу аэропортов Литвы. Он отметил, что на техническом уровне пограничные службы могли бы поддерживать связь и проверять вопросы на своей стороне.

Будрис подчеркнул, что такая деятельность "не может происходить бесконтрольно", ведь "кто-то выпускает эти средства".

"Учитывая то, как Беларусь организовала инструментализованную миграцию, привлекая к этому много служб и подразделений, наивно думать, что белорусские институты этого не видят или просто нуждаются в помощи, чтобы поймать контрабандистов", - добавил он.

Что предшествовало?

Напомним, в ночь с 26 на 27 октября Международный аэропорт Вильнюса временно остановил обслуживание рейсов. Это уже третий день подряд и четвертый раз за неделю, когда вводятся ограничения на полеты.

Литва ранее предупреждала, что в ответ может полностью закрыть границу.

27 октября пункт пропуска в Салечниках ("Шалчининкяй" с литовской стороны) не возобновил работу. А в Медниках ("Медининкай") стали пропускать только определенные категории путешественников, в которые большинство белорусов не попадают.

Министерство иностранных дел Беларуси 27 октября вручило ноту протеста временному поверенному в делах Литвы Эрикасу Вилканцясу из-за закрытия границы, "осуществленного без какого-либо предварительного уведомления".

