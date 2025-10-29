Литва закрывает границу с Беларусью до 30 ноября

В среду, 29 октября, правительство Литвы приняло решение закрыть пункты пропуска "Медининкай" и "Шальчининкай" на границе с Беларусью до 30 ноября с возможностью продления.

Один из п/п будет работать с определенными исключениями

Пост пропуска "Шальчининкай" будет закрыт полностью, тогда как "Медининкай" останется частично функциональным.

По словам министра внутренних дел Литвы Владислава Кондратовича, через этот пункт пропуска будет разрешено пропускать дипломатов, граждан, возвращающихся в Литву, или членов их семей, граждан Европейского Союза и стран НАТО, лиц с разрешением на проживание в Литве.

Исключение также будет для лиц, следующих транзитом в или из российского Калининграда.

Решение принято в ответ на метеозоны из Беларуси

Пограничные пункты закрывают в ответ на инциденты с белорусскими метеозондами, которые используют контрабандисты для переправки через границу сигарет.

"Литва столкнулась с гибридной атакой, и мы должны оценивать вещи такими, какие они есть... Мы, безусловно, понимаем неудобства, которые это решение вызовет для наших собственных граждан и предприятий. Но мы очень серьезно относимся к безопасности. Мы считаем, что приоритетом сегодня является безопасность всех граждан", - заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

Что предшествовало?

Напомним, в ночь с 26 на 27 октября Международный аэропорт Вильнюса временно приостановил обслуживание рейсов. Это уже третий день подряд и четвертый раз за неделю, когда вводятся ограничения на полеты.

Литва ранее предупреждала, что в ответ может полностью закрыть границу.

27 октября пункт пропуска в Салечниках ("Шалчининкяй" с литовской стороны) не возобновил работу. А в Медниках ("Медынинкяй") стали пропускать только определенные категории путешественников, к которым большинство белорусов не относятся.

Министерство иностранных дел Беларуси 27 октября вручило ноту протеста временному поверенному в делах Литвы Эрикасу Вилканцасу из-за закрытия границы, "осуществленного без какого-либо предварительного уведомления".

