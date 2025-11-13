Литва вичерпує всі дипломатичні канали щодо Білорусі, але перший крок очікує від Мінська, - прем’єрка Ругінене

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що під час обговорень можливих переговорів із Білоруссю всі дипломатичні канали вичерпуються, але перший крок має зробити Мінськ.

Про це повідомляє LRT, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Для вирішення ситуації безумовно вичерпуються всі дипломатичні канали", - визнала Ругінене.

Вона наголосила, що кордони з Білоруссю закриті через "гібридну атаку", і будуть відкриті лише після підтвердження від білоруської сторони, що загроза взята під контроль.

"Як тільки ми отримаємо підтвердження від Білорусі, що атаки взяті під контроль - кордон буде відкрито", - зазначила прем’єр-міністерка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці Литви та України затримали російського бойовика. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що передувало?

У ніч з 26 на 27 жовтня Міжнародний аеропорт Вільнюса тимчасово зупинив обслуговування рейсів. Це вже третій день поспіль і четвертий раз за тиждень, коли вводяться обмеження на польоти.

Литва раніше попереджала, що у відповідь може повністю закрити кордон.

27 жовтня пункт пропуску в Салечниках ("Шалчинінкяй" з литовського боку) не відновив роботу, а в Медниках ("Мединінкай") стали пропускати лише певні категорії мандрівників, до яких більшість білорусів не потрапляють.

Міністерство закордонних справ Білорусі 27 жовтня вручило ноту протесту тимчасовому повіреному в справах Литви Ерікасу Вілканцясу через закриття кордону, "здійсненим без будь-якого попереднього повідомлення".

Міністерство внутрішніх справ Литви запропонувало повністю закрити кордон із Білоруссю на один місяць.

29 жовтня уряд Литви ухвалив рішення закрити пункти пропуску "Медінінкай" та "Шальчінінкай" на кордоні з Білоруссю до 30 листопада з можливістю продовження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава Мінфіну Литви про "Міндічгейт": Це, може, і вплинуло на довіру, але які варіанти?