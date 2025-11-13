РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12776 посетителей онлайн
Новости Воздушные шары Беларуси в Литве
380 2

Литва исчерпывает все дипломатические каналы в отношении Беларуси, но первый шаг ожидает от Минска, - премьер Ругинене

Литва

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что во время обсуждений возможных переговоров с Беларусью все дипломатические каналы исчерпываются, но первый шаг должен сделать Минск.

Об этом сообщает LRT, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Для решения ситуации безусловно исчерпываются все дипломатические каналы", - признала Ругинене.

Она подчеркнула, что границы с Беларусью закрыты из-за "гибридной атаки" и будут открыты только после подтверждения от белорусской стороны, что угроза взята под контроль.

"Как только мы получим подтверждение от Беларуси, что атаки взяты под контроль - граница будет открыта", - отметила премьер-министр.

Смотрите также: Литва перехватила восемь воздушных шаров и дрон из Беларуси. ФОТОРЕПОРТАЖ

Что предшествовало?

  • В ночь с 26 на 27 октября Международный аэропорт Вильнюса временно приостановил обслуживание рейсов. Это уже третий день подряд и четвертый раз за неделю, когда вводятся ограничения на полеты.
  • Литва ранее предупреждала, что в ответ может полностью закрыть границу.
  • 27 октября пункт пропуска в Салечниках ("Шалчининкяй" с литовской стороны) не возобновил работу, а в Медниках ("Медининкай") стали пропускать только определенные категории путешественников, к которым большинство белорусов не относятся.
  • Министерство иностранных дел Беларуси 27 октября вручило ноту протеста временному поверенному в делах Литвы Эрикасу Вилканцасу из-за закрытия границы, "осуществленного без какого-либо предварительного уведомления".
  • Министерство внутренних дел Литвы предложило полностью закрыть границу с Беларусью на один месяц.
  • 29 октября правительство Литвы приняло решение закрыть пункты пропуска "Медининкай" и "Шальчининкай" на границе с Беларусью до 30 ноября с возможностью продления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава Минфина Литвы о "Миндичгейте": Это, может, и повлияло на доверие, но какие варианты?

Автор: 

Беларусь (8089) граница (5435) Литва (2663)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ви такі кумедні....
трамп зняв санкції з бульбадраніка...
показать весь комментарий
13.11.2025 14:56 Ответить
На біса вам відкривати кордон з Білоруссю?

Хіба у вас нема куди їхати?

Навпаки: мали нагоду закрити, то тримайте це хоч 100 років. Тримайтеся подалі від совкової чуми...
показать весь комментарий
13.11.2025 15:45 Ответить
 
 