Литва исчерпывает все дипломатические каналы в отношении Беларуси, но первый шаг ожидает от Минска, - премьер Ругинене
Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что во время обсуждений возможных переговоров с Беларусью все дипломатические каналы исчерпываются, но первый шаг должен сделать Минск.
Об этом сообщает LRT, передает Цензор.НЕТ.
"Для решения ситуации безусловно исчерпываются все дипломатические каналы", - признала Ругинене.
Она подчеркнула, что границы с Беларусью закрыты из-за "гибридной атаки" и будут открыты только после подтверждения от белорусской стороны, что угроза взята под контроль.
"Как только мы получим подтверждение от Беларуси, что атаки взяты под контроль - граница будет открыта", - отметила премьер-министр.
Что предшествовало?
- В ночь с 26 на 27 октября Международный аэропорт Вильнюса временно приостановил обслуживание рейсов. Это уже третий день подряд и четвертый раз за неделю, когда вводятся ограничения на полеты.
- Литва ранее предупреждала, что в ответ может полностью закрыть границу.
- 27 октября пункт пропуска в Салечниках ("Шалчининкяй" с литовской стороны) не возобновил работу, а в Медниках ("Медининкай") стали пропускать только определенные категории путешественников, к которым большинство белорусов не относятся.
- Министерство иностранных дел Беларуси 27 октября вручило ноту протеста временному поверенному в делах Литвы Эрикасу Вилканцасу из-за закрытия границы, "осуществленного без какого-либо предварительного уведомления".
- Министерство внутренних дел Литвы предложило полностью закрыть границу с Беларусью на один месяц.
- 29 октября правительство Литвы приняло решение закрыть пункты пропуска "Медининкай" и "Шальчининкай" на границе с Беларусью до 30 ноября с возможностью продления.
трамп зняв санкції з бульбадраніка...
Хіба у вас нема куди їхати?
Навпаки: мали нагоду закрити, то тримайте це хоч 100 років. Тримайтеся подалі від совкової чуми...