Литва готова до загрози контрабандних повітряних куль, але очікує нових викликів, - прем’єрка Ругінене

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що Литва вже навчилася протидіяти загрозі контрабандних повітряних куль, однак країна має бути готовою до нових викликів.

"У сфері оборони ми повинні реагувати настільки швидко і бути гнучкими, щоб йти в ногу з технологіями. Сьогодні ми готові до одного, завтра виникає інша загроза", - сказала Ругінене.

За її словами, нині повітряні кулі під контролем, країна знає, як вони працюють, і всі оборонні рішення зосереджені на протиповітряній обороні - від систем виявлення до інших засобів реагування.

"Пріоритетом має бути протиповітряна оборона, починаючи з систем виявлення та інших систем. Сьогодні всі оборонні рішення зосереджені на цьому", - наголосила прем’єрка.

Ругінене додала, що загрози постійно змінюються, тому пріоритети Балтії мають адаптуватися відповідно до нових реалій.

"Сьогодні - це так, завтра, якщо ситуація зміниться, ми, всі три країни Балтії, готові переставити пріоритети і реагувати на сьогоднішні реалії", - сказала вона.

Що передувало?

У ніч з 26 на 27 жовтня Міжнародний аеропорт Вільнюса тимчасово зупинив обслуговування рейсів. Це вже третій день поспіль і четвертий раз за тиждень, коли вводяться обмеження на польоти.

Литва раніше попереджала, що у відповідь може повністю закрити кордон.

27 жовтня пункт пропуску в Салечниках ("Шалчинінкяй" з литовського боку) не відновив роботу, а в Медниках ("Мединінкай") стали пропускати лише певні категорії мандрівників, до яких більшість білорусів не потрапляють.

Міністерство закордонних справ Білорусі 27 жовтня вручило ноту протесту тимчасовому повіреному в справах Литви Ерікасу Вілканцясу через закриття кордону, "здійсненим без будь-якого попереднього повідомлення".

Міністерство внутрішніх справ Литви запропонувало повністю закрити кордон із Білоруссю на один місяць.

29 жовтня уряд Литви ухвалив рішення закрити пункти пропуску "Медінінкай" та "Шальчінінкай" на кордоні з Білоруссю до 30 листопада з можливістю продовження.

