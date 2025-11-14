Литва готова до загрози контрабандних повітряних куль, але очікує нових викликів, - прем’єрка Ругінене
Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що Литва вже навчилася протидіяти загрозі контрабандних повітряних куль, однак країна має бути готовою до нових викликів.
Про це повідомляє LRT, передає Цензор.НЕТ.
"У сфері оборони ми повинні реагувати настільки швидко і бути гнучкими, щоб йти в ногу з технологіями. Сьогодні ми готові до одного, завтра виникає інша загроза", - сказала Ругінене.
За її словами, нині повітряні кулі під контролем, країна знає, як вони працюють, і всі оборонні рішення зосереджені на протиповітряній обороні - від систем виявлення до інших засобів реагування.
"Пріоритетом має бути протиповітряна оборона, починаючи з систем виявлення та інших систем. Сьогодні всі оборонні рішення зосереджені на цьому", - наголосила прем’єрка.
Ругінене додала, що загрози постійно змінюються, тому пріоритети Балтії мають адаптуватися відповідно до нових реалій.
"Сьогодні - це так, завтра, якщо ситуація зміниться, ми, всі три країни Балтії, готові переставити пріоритети і реагувати на сьогоднішні реалії", - сказала вона.
Що передувало?
- У ніч з 26 на 27 жовтня Міжнародний аеропорт Вільнюса тимчасово зупинив обслуговування рейсів. Це вже третій день поспіль і четвертий раз за тиждень, коли вводяться обмеження на польоти.
- Литва раніше попереджала, що у відповідь може повністю закрити кордон.
- 27 жовтня пункт пропуску в Салечниках ("Шалчинінкяй" з литовського боку) не відновив роботу, а в Медниках ("Мединінкай") стали пропускати лише певні категорії мандрівників, до яких більшість білорусів не потрапляють.
- Міністерство закордонних справ Білорусі 27 жовтня вручило ноту протесту тимчасовому повіреному в справах Литви Ерікасу Вілканцясу через закриття кордону, "здійсненим без будь-якого попереднього повідомлення".
- Міністерство внутрішніх справ Литви запропонувало повністю закрити кордон із Білоруссю на один місяць.
- 29 жовтня уряд Литви ухвалив рішення закрити пункти пропуску "Медінінкай" та "Шальчінінкай" на кордоні з Білоруссю до 30 листопада з можливістю продовження.
