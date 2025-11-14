Литва готова к угрозе контрабандных воздушных шаров, но ожидает новых вызовов, - премьер Ругинене

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что Литва уже научилась противодействовать угрозе контрабандных воздушных шаров, однако страна должна быть готова к новым вызовам.

Об этом сообщает LRT, передает Цензор.НЕТ.

"В сфере обороны мы должны реагировать настолько быстро и быть гибкими, чтобы идти в ногу с технологиями. Сегодня мы готовы к одному, завтра возникает другая угроза", - сказала Ругинене.

По ее словам, сейчас воздушные шары под контролем, страна знает, как они работают, и все оборонные решения сосредоточены на противовоздушной обороне - от систем обнаружения до других средств реагирования.

"Приоритетом должна быть противовоздушная оборона, начиная с систем обнаружения и других систем. Сегодня все оборонные решения сосредоточены на этом", - подчеркнула премьер.

Ругинене добавила, что угрозы постоянно меняются, поэтому приоритеты Балтии должны адаптироваться в соответствии с новыми реалиями.

"Сегодня - это так, завтра, если ситуация изменится, мы, все три страны Балтии, готовы переставить приоритеты и реагировать на сегодняшние реалии", - сказала она.

Что предшествовало?

В ночь с 26 на 27 октября Международный аэропорт Вильнюса временно приостановил обслуживание рейсов. Это уже третий день подряд и четвертый раз за неделю, когда вводятся ограничения на полеты.

Литва ранее предупреждала, что в ответ может полностью закрыть границу.

27 октября пункт пропуска в Салечниках ("Шалчининкяй" с литовской стороны) не возобновил работу, а в Медниках ("Медынинкяй") стали пропускать только определенные категории путешественников, к которым большинство белорусов не относятся.

Министерство иностранных дел Беларуси 27 октября вручило ноту протеста временному поверенному в делах Литвы Эрикасу Вилканцасу из-за закрытия границы, "осуществленного без какого-либо предварительного уведомления".

Министерство внутренних дел Литвы предложило полностью закрыть границу с Беларусью на один месяц.

29 октября правительство Литвы приняло решение закрыть пункты пропуска "Медининкай" и "Шальчининкай" на границе с Беларусью до 30 ноября с возможностью продления.

