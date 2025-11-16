Силы обороны контролируют большую часть Купянска, в северных районах города россияне отрезаны от снабжения, - Группировка объединенных сил

Большая часть Купянска Харьковской области находится под контролем Сил обороны Украины. Группы россиян в северных районах города отрезаны от наземного снабжения.

Об этом сообщает Группировка объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Россияне имитируют оккупацию города

Российские военные в Купянске получили команду имитировать контроль над городом, размахивая российскими флагами там, где присутствуют их небольшие группы.

Оккупанты начали вкладывать флаги в пакеты снабжения для своих военных, которые сбрасываются на город с помощью дронов.

"По крайней мере одна такая "операция" уже состоялась - ожидаем скорое и несколько обрезанное в конце видео во всех российских медиа", - говорится в сообщении.

Читайте также: Вблизи Купянска продолжаются ожесточенные бои. Враг действует небольшими пехотными группами при поддержке БПЛА, - 15 бригада НГУ "Кара-Даг"

Большая часть Купянска под контролем ВСУ

"От имени защитников Украины заявляем: оккупация города - не то, что можно имитировать. Несмотря на заявления Владимира Путина и ГШ РФ об "окружении" города и украинских сил в нем, большая часть Купянска контролируется Силами обороны Украины, а группы россиян в северных районах отрезаны от наземного снабжения. Нынешняя акция - попытка сделать хорошую мину при плохой игре и прикрыть очевидную ложь главы российского режима", - заявили украинские военные.

В Группировке объединенных сил добавили, что подобными акциями россияне помогают "подсветить" разбросанные по Купянску небольшие группы пехоты.

"Это облегчает работу украинским дронарям", - говорится в сообщении.

Читайте также: РФ теряет контроль над захваченными районами в Купянске, - Трегубов