РФ теряет контроль над захваченными районами в Купянске, - Трегубов

Российские войска постепенно теряют возможность удерживать свои позиции в Купянске Харьковской области. В то же время ситуация в городе остается сложной для обеих сторон из-за проблем с логистическим обеспечением.

Об этом начальник управления коммуникаций Огруппирования объединенных сил Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обстановка вокруг Купянска

Трегубов напомнил, что российский диктатор Владимир Путин заявлял, что на Купянском направлении якобы "все окружены".

Читайте также: Зеленский встретился с руководителями сферы обороны и безопасности Украины: РФ провалила определенный Путиным срок захвата Покровска и Купянска

Этого как тогда не было, так и сейчас нет. Более того, наблюдается тенденция к тому, что россияне постепенно теряют контроль над городом, над теми районами, где они были - это северные районы, куда они вошли и пытались закрепиться, но их там стало меньше в результате эффективных контрдействий. Пока победой назвать нельзя, пока это рабочий процесс", - отметил спикер.

Ситуация сложная

По его словам, при этом ситуация сложная для обеих сторон. Город не имеет эффективной логистики с российской стороны, и она крайне затруднена с украинской.

"Это означает, что те подразделения, которые непосредственно находятся в городе, страдают от невозможности нормально получать ни пополнение боеприпасов, ни иногда даже продовольствия. Тем не менее, у украинцев логистика лучше налажена и россиян осталось меньше, ситуация для них в определенном смысле сложнее", - добавил Трегубов.

Смотрите также: Фрагмент зачистки российской штурмовой группы бойцами ССО в Купянске. ВИДЕО