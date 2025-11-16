РУС
Новости Бои на Купянском направлении
1 603 8

РФ теряет контроль над захваченными районами в Купянске, - Трегубов

Ситуация под Купянском

Российские войска постепенно теряют возможность удерживать свои позиции в Купянске Харьковской области. В то же время ситуация в городе остается сложной для обеих сторон из-за проблем с логистическим обеспечением.

Об этом начальник управления коммуникаций Огруппирования объединенных сил Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Обстановка вокруг Купянска

Трегубов напомнил, что российский диктатор Владимир Путин заявлял, что на Купянском направлении якобы "все окружены".

Этого как тогда не было, так и сейчас нет. Более того, наблюдается тенденция к тому, что россияне постепенно теряют контроль над городом, над теми районами, где они были - это северные районы, куда они вошли и пытались закрепиться, но их там стало меньше в результате эффективных контрдействий. Пока победой назвать нельзя, пока это рабочий процесс", - отметил спикер.

Ситуация сложная

По его словам, при этом ситуация сложная для обеих сторон. Город не имеет эффективной логистики с российской стороны, и она крайне затруднена с украинской.

"Это означает, что те подразделения, которые непосредственно находятся в городе, страдают от невозможности нормально получать ни пополнение боеприпасов, ни иногда даже продовольствия. Тем не менее, у украинцев логистика лучше налажена и россиян осталось меньше, ситуация для них в определенном смысле сложнее", - добавил Трегубов.

Автор: 

боевые действия (5143) Харьковская область (1886) Купянский район (511) Купянск (832)
рашка лише за цей місяць захопила територію в Україні, розміром із Берлін - близько 900 км.кв., - BILD
16.11.2025 12:27 Ответить
За 2 тижні листопада - 900 км? А крім bild, хтось підтверджує? Бо якщо це правда, це пздц
16.11.2025 12:50 Ответить
Білд? Відразу можна не читати.
16.11.2025 13:27 Ответить
Але їм гірше
16.11.2025 12:31 Ответить
Наступают но контроль теряют ??
Офигенный новояз!!
Эй вы там полегче с дозами!! Мы ее успеваем офигевать от ваших перлов!!

Кава в ялте и границы 3291 года! Кто не согласен тот ждун и колаборант !!
16.11.2025 12:34 Ответить
"3.14здеть - не мєшкі ворочать"!
Його позивний не "триязичний"?
16.11.2025 12:53 Ответить
ми втрачаемо контроль над Запоріжською та Дніпропетрівською областями, оце дупа.і чому марафон гімна в рота набрав?
16.11.2025 13:17 Ответить
А в гівно марафоні все добре
16.11.2025 13:31 Ответить
 
 