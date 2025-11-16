РФ втрачає контроль над захопленими районами в Куп’янську, - Трегубов
Російські війська поступово втрачають можливість утримувати свої позиції в Куп’янську на Харківщині. Водночас ситуація в місті залишається важкою для обох сторін через проблеми з логістичним забезпеченням.
Про це начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Обстановка довкола Куп’янська
Трегубов нагадав, що російський диктатор Володимир Путін заявляв, що на Куп’янському напрямку нібито "всі оточені".
Цього як тоді не було, так і зараз немає. Щобільше, йде тенденція до того, що росіяни втрачають поступово контроль над містом, над тими районами, де вони були - це північні райони, куди вони зайшли і намагалися закріпитися, але їх там поменшало внаслідок ефективних контрдій. Покие перемогою назвати не можна, поки що це робочий процес", - зазначив речник.
Ситуація складна
За його словами, при цьому ситуація складна для обох боків. Місто не має ефективної логістики з російського боку, і вона вкрай ускладнена з українського.
"Це означає, що ті підрозділи, які безпосередньо знаходяться в місті потерпають від неможливості нормально отримувати ані поповнення боєприпасів, ані інколи навіть харчів. Тим не менш, в українців логістика краще налагоджена і росіян залишилося менше, ситуація для них певним чином складніша", - додав Трегубов.
Його позивний не "триязичний"?
