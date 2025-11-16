Новини Бої на Куп’янському напрямку
3 532 13

РФ втрачає контроль над захопленими районами в Куп’янську, - Трегубов

Ситуація під Куп’янськом

Російські війська поступово втрачають можливість утримувати свої позиції в Куп’янську на Харківщині. Водночас ситуація в місті залишається важкою для обох сторін через проблеми з логістичним забезпеченням.

Про це начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Обстановка довкола Куп’янська

Трегубов нагадав, що російський диктатор Володимир Путін заявляв, що на Куп’янському напрямку нібито "всі оточені".

Цього як тоді не було, так і зараз немає. Щобільше, йде тенденція до того, що росіяни втрачають поступово контроль над містом, над тими районами, де вони були - це північні райони, куди вони зайшли і намагалися закріпитися, але їх там поменшало внаслідок ефективних контрдій. Покие перемогою назвати не можна, поки що це робочий процес", - зазначив речник.

Ситуація складна

За його словами, при цьому ситуація складна для обох боків. Місто не має ефективної логістики з російського боку, і вона вкрай ускладнена з українського.

"Це означає, що ті підрозділи, які безпосередньо знаходяться в місті потерпають від неможливості нормально отримувати ані поповнення боєприпасів, ані інколи навіть харчів. Тим не менш, в українців логістика краще налагоджена і росіян залишилося менше, ситуація для них певним чином складніша", - додав Трегубов.

Топ коментарі
+6
Наступают но контроль теряют ??
Офигенный новояз!!
Эй вы там полегче с дозами!! Мы ее успеваем офигевать от ваших перлов!!

Кава в ялте и границы 3291 года! Кто не согласен тот ждун и колаборант !!
16.11.2025 12:34 Відповісти
+3
рашка лише за цей місяць захопила територію в Україні, розміром із Берлін - близько 900 км.кв., - BILD
16.11.2025 12:27 Відповісти
+3
ми втрачаемо контроль над Запоріжською та Дніпропетрівською областями, оце дупа.і чому марафон гімна в рота набрав?
16.11.2025 13:17 Відповісти
Це той Трегубов, який раніше, нахвалюючи Боневтіка, заявляв наступне:

«Такий стрибок, як нині, Україна мала хіба за Ярослава Мудрого».
16.11.2025 18:36 Відповісти
