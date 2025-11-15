Зеленський зустрівся з керівниками сфери оборони та безпеки України: РФ провалила визначений Путіним термін захоплення Покровська й Куп’янська

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із ключовими керівниками усієї сфери оборони та безпеки України.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Доповіді ГУР і СЗР

"Заслухали доповіді розвідок – ГУР і Служби зовнішньої розвідки України – щодо російської спроможності продовжувати війну та планів на найближчі місяці", -йдеться в повідомленні.

Так, Кирило Буданов доповів по ситуації на загрозливих напрямках фронту, по військових приготуваннях Росії та строках, на які розраховує окупант.

"Наразі Росія провалила черговий визначений Путіним термін захоплення Покровська та Купʼянська, і терміни вкотре були перенесені", - зауважив президент.

Олег Іващенко доповів щодо політичної ситуації в Росії, настроїв у їхньому суспільстві та в оточенні керівника держави-агресора, а також щодо економічної ситуації.

Інші питання

Так, за словами Зеленського:

Визначили основні напрямки нашого захисту протягом найближчих тижнів, також доповнимо план оборонних заходів на зимові місяці.

Продовжимо й застосування наших далекобійних санкцій – спеціальні служби, і передусім Служба безпеки України, та українська армія мають відповідні завдання.

Готуємось до координації з ключовими партнерами в дипломатичній роботі, враховуючи оновлення в оцінках ситуації.

"Готуємо заходи, які можуть забезпечити дипломатичну активізацію. Дякую всім, хто на захисті України!" - додав президент.