Зеленський зустрівся з керівниками сфери оборони та безпеки України: РФ провалила визначений Путіним термін захоплення Покровська й Куп’янська
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із ключовими керівниками усієї сфери оборони та безпеки України.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Доповіді ГУР і СЗР
"Заслухали доповіді розвідок – ГУР і Служби зовнішньої розвідки України – щодо російської спроможності продовжувати війну та планів на найближчі місяці", -йдеться в повідомленні.
Так, Кирило Буданов доповів по ситуації на загрозливих напрямках фронту, по військових приготуваннях Росії та строках, на які розраховує окупант.
"Наразі Росія провалила черговий визначений Путіним термін захоплення Покровська та Купʼянська, і терміни вкотре були перенесені", - зауважив президент.
Олег Іващенко доповів щодо політичної ситуації в Росії, настроїв у їхньому суспільстві та в оточенні керівника держави-агресора, а також щодо економічної ситуації.
Інші питання
Так, за словами Зеленського:
- Визначили основні напрямки нашого захисту протягом найближчих тижнів, також доповнимо план оборонних заходів на зимові місяці.
- Продовжимо й застосування наших далекобійних санкцій – спеціальні служби, і передусім Служба безпеки України, та українська армія мають відповідні завдання.
- Готуємось до координації з ключовими партнерами в дипломатичній роботі, враховуючи оновлення в оцінках ситуації.
"Готуємо заходи, які можуть забезпечити дипломатичну активізацію. Дякую всім, хто на захисті України!" - додав президент.
За даними аналітиків, через активний наступ російських військ під загрозою опинилося місто Гуляйполе (батьківщинa Нестора Махна}, звідки поліцейські та волонтери евакуюють жителів, що досі там лишались. Згідно з мапою проєкту DeepState, від «червоної зони» - підконтрольній армії РФ території - до адмінмеж міста лишається близько 2 кілометрів, від «сірої зони», де тривають бої, - менше кілометра.
До війни в Гуляйполі жили приблизно 15 тисяч людей, зараз залишилося всього 500.
