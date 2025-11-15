Зеленский встретился с руководителями сферы обороны и безопасности Украины: РФ провалила определенный Путиным срок захвата Покровска и Купянска
Президент Владимир Зеленский провел встречу с ключевыми руководителями всей сферы обороны и безопасности Украины.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Доклады ГУР и СВР
"Заслушали доклады разведки – ГУР и Службы внешней разведки Украины – о российской способности продолжать войну и планах на ближайшие месяцы", – говорится в сообщении.
Так, Кирилл Буданов доложил о ситуации на угрожающих направлениях фронта, о военных приготовлениях России и сроках, на которые рассчитывает оккупант.
"Сейчас Россия провалила очередной определенный Путиным срок захвата Покровска и Купянска, и сроки в очередной раз были перенесены", - отметил президент.
Олег Иващенко доложил о политической ситуации в России, настроениях в их обществе и в окружении главы государства-агрессора, а также об экономической ситуации.
Другие вопросы
Так, по словам Зеленского:
- Определили основные направления нашей защиты в течение ближайших недель, также дополним план оборонных мер на зимние месяцы.
- Продолжим и применение наших дальнобойных санкций - специальные службы, и прежде всего Служба безопасности Украины, и украинская армия имеют соответствующие задачи.
- Готовимся к координации с ключевыми партнерами в дипломатической работе, учитывая обновления в оценках ситуации.
"Готовим меры, которые могут обеспечить дипломатическую активизацию. Спасибо всем, кто защищает Украину!" - добавил президент.
За даними аналітиків, через активний наступ російських військ під загрозою опинилося місто Гуляйполе (батьківщинa Нестора Махна}, звідки поліцейські та волонтери евакуюють жителів, що досі там лишались. Згідно з мапою проєкту DeepState, від «червоної зони» - підконтрольній армії РФ території - до адмінмеж міста лишається близько 2 кілометрів, від «сірої зони», де тривають бої, - менше кілометра.
До війни в Гуляйполі жили приблизно 15 тисяч людей, зараз залишилося всього 500.
https://gdb.rferl.org/01000000-0aff-0242-****-08dbad03a29c_cx0_cy7_cw0_w1023_r1_s.jpg
95 квартал *******!!!
****** їм вдячний, як коригувальникам!!
******* грає з ****** в якусь настольну гру? Кості кидають, фішки пересувають.
Тільки це не фішки, а життя українців!!!
Ні в кого з військових не виникає бажання розрядити обойму у того гидкого лоба, чи в них зброю відбирають?
Інших перемог у мене для вас немає .
А те, що лізуть на інших 5-6 напрямках, то муйня?