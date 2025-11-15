Зеленский встретился с руководителями сферы обороны и безопасности Украины: РФ провалила определенный Путиным срок захвата Покровска и Купянска

Президент Владимир Зеленский провел встречу с ключевыми руководителями всей сферы обороны и безопасности Украины.

Доклады ГУР и СВР

"Заслушали доклады разведки – ГУР и Службы внешней разведки Украины – о российской способности продолжать войну и планах на ближайшие месяцы", – говорится в сообщении.

Так, Кирилл Буданов доложил о ситуации на угрожающих направлениях фронта, о военных приготовлениях России и сроках, на которые рассчитывает оккупант.

"Сейчас Россия провалила очередной определенный Путиным срок захвата Покровска и Купянска, и сроки в очередной раз были перенесены", - отметил президент.

Олег Иващенко доложил о политической ситуации в России, настроениях в их обществе и в окружении главы государства-агрессора, а также об экономической ситуации.

Другие вопросы

Так, по словам Зеленского:

Определили основные направления нашей защиты в течение ближайших недель, также дополним план оборонных мер на зимние месяцы.

Продолжим и применение наших дальнобойных санкций - специальные службы, и прежде всего Служба безопасности Украины, и украинская армия имеют соответствующие задачи.

Готовимся к координации с ключевыми партнерами в дипломатической работе, учитывая обновления в оценках ситуации.

"Готовим меры, которые могут обеспечить дипломатическую активизацию. Спасибо всем, кто защищает Украину!" - добавил президент.