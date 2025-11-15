РУС
Новости
1 311 42

Зеленский встретился с руководителями сферы обороны и безопасности Украины: РФ провалила определенный Путиным срок захвата Покровска и Купянска

Зеленский встретился с руководителями обороны и безопасности Украины

Президент Владимир Зеленский провел встречу с ключевыми руководителями всей сферы обороны и безопасности Украины.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Доклады ГУР и СВР

"Заслушали доклады разведки – ГУР и Службы внешней разведки Украины – о российской способности продолжать войну и планах на ближайшие месяцы", – говорится в сообщении.

Так, Кирилл Буданов доложил о ситуации на угрожающих направлениях фронта, о военных приготовлениях России и сроках, на которые рассчитывает оккупант.

"Сейчас Россия провалила очередной определенный Путиным срок захвата Покровска и Купянска, и сроки в очередной раз были перенесены", - отметил президент.

Силы обороны разрушили дорогу, по которой враг проникал в Покровск, - 7 корпус ДШВ

Олег Иващенко доложил о политической ситуации в России, настроениях в их обществе и в окружении главы государства-агрессора, а также об экономической ситуации.

Другие вопросы

Так, по словам Зеленского:

  • Определили основные направления нашей защиты в течение ближайших недель, также дополним план оборонных мер на зимние месяцы.
  • Продолжим и применение наших дальнобойных санкций - специальные службы, и прежде всего Служба безопасности Украины, и украинская армия имеют соответствующие задачи.
  • Готовимся к координации с ключевыми партнерами в дипломатической работе, учитывая обновления в оценках ситуации.

"Миндичгейт": Начинается перезагрузка ключевых энергетических госпредприятий, - Зеленский. ФОТО

"Готовим меры, которые могут обеспечить дипломатическую активизацию. Спасибо всем, кто защищает Украину!" - добавил президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (22600) СВР (192) Донецкая область (11335) Покровск (960) ГУР (658) Харьковская область (1882) Покровский район (1285) Купянский район (509) Купянск (831)
Топ комментарии
+10
Геть ішака!
15.11.2025 19:46 Ответить
+7
І що воно доброго робить? Відволікає військових від їх повсякденної роботи заради відосика і птички про нібито роботу
15.11.2025 19:43 Ответить
+7
***** не захопив Покровськ до тої дати, коли хотів, то ******* виграв???
******* грає з ****** в якусь настольну гру? Кості кидають, фішки пересувають.
Тільки це не фішки, а життя українців!!!
Ні в кого з військових не виникає бажання розрядити обойму у того гидкого лоба, чи в них зброю відбирають?
15.11.2025 19:45 Ответить
15.11.2025 19:35 Ответить
якби ще Стерненко закликав створити ядерну та хімічну зброю, щоб як раз відвернути ту загрозу..
показать весь комментарий
15.11.2025 19:46 Ответить
radiosvoboda.org
За даними аналітиків, через активний наступ російських військ під загрозою опинилося місто Гуляйполе (батьківщинa Нестора Махна}, звідки поліцейські та волонтери евакуюють жителів, що досі там лишались. Згідно з мапою проєкту DeepState, від «червоної зони» - підконтрольній армії РФ території - до адмінмеж міста лишається близько 2 кілометрів, від «сірої зони», де тривають бої, - менше кілометра.
До війни в Гуляйполі жили приблизно 15 тисяч людей, зараз залишилося всього 500.
https://gdb.rferl.org/01000000-0aff-0242-****-08dbad03a29c_cx0_cy7_cw0_w1023_r1_s.jpg
15.11.2025 19:37 Ответить
Перерахував міндічів ?
15.11.2025 19:37 Ответить
з керівниками сфери

95 квартал *******!!!
15.11.2025 19:42 Ответить
зєля зайорзав. Як воша на гребешку
15.11.2025 19:43 Ответить
Зєлю геть. Вибори
15.11.2025 19:49 Ответить
мені і автократ би підійшов, замість виборів, гроші краще на зброю витратити
показать весь комментарий
15.11.2025 19:58 Ответить
І що воно доброго робить? Відволікає військових від їх повсякденної роботи заради відосика і птички про нібито роботу
15.11.2025 19:43 Ответить
15.11.2025 19:44 Ответить
Подоляка з аброхамієм та групою осіб, суддівські з прокурорськими, усіляко ************ та відмазуються щодо їх жорсткого покарання за смерть військовослужбовців на Яворівському полігоні, у 2022 році, коли ці двоє виклали світлини з місцем розміщення військових України!!
****** їм вдячний, як коригувальникам!!
15.11.2025 20:14 Ответить
клюб за власними інтересами,цікаво б було почути як це відбувається,думаю ганебнішого зашквару нам би після такого навряд чи довелось би почути....а головне чому не українською...
15.11.2025 19:45 Ответить
зустріч заробітчан......
15.11.2025 19:46 Ответить
з множинним громадянством....
15.11.2025 19:49 Ответить
сами понапридумывают каких-то дат неизветсно откуда вообще взятых и сами потом празднуют высосанную из пальца перемогу
15.11.2025 19:45 Ответить
***** не захопив Покровськ до тої дати, коли хотів, то ******* виграв???
******* грає з ****** в якусь настольну гру? Кості кидають, фішки пересувають.
Тільки це не фішки, а життя українців!!!
Ні в кого з військових не виникає бажання розрядити обойму у того гидкого лоба, чи в них зброю відбирають?
15.11.2025 19:45 Ответить
бодаються хто з них витриваліший,потужніший та незламніший....а для вас мобілізація,нові міндічтарифи,зубожіння та постійний стан потерпілого
15.11.2025 19:48 Ответить
Кацапе - йди в сраку.
15.11.2025 19:54 Ответить
ні,ні,ні те місце зайнято виключно вами і вам подібними....де до речі вам і місце
15.11.2025 20:27 Ответить
Геть ішака!
15.11.2025 19:46 Ответить
А хто натомість? Вибори? Чи громадянська?
15.11.2025 19:54 Ответить
Той, хто гарантовано створить хімічну, а потім ядерну зброю.
15.11.2025 19:56 Ответить
Ваня, ти бачив як Баба на Лабутенах помолоділа?🤣 Може вернешся в її ряди?🥳
15.11.2025 19:56 Ответить
так все, вибори не потрібні? яка різниця, за кого він був, головне - відправити ішака в сізо.
15.11.2025 19:59 Ответить
Ніяких виборів, ви знову виберете чергову маріонетку олігархів або кремля. Порошенко в премєри, зєлєнскова судити за військові злочини
15.11.2025 20:22 Ответить
Порошенко не створить хімічну чи ядерну зброю, треба інший кандидат.
15.11.2025 20:32 Ответить
А міндіч на зустрічі був? Можливо хоч направив своїх помічників цукерманів? Що там на Запоріжжі, ворог давить ми відходимо? Дуримо людей, що пуйло не досяг своїх цілей? Ну-ну! Хіба ще є такі, що вірять цим казочкам? Вирішив бруд мародерства змити зустрічами з військовими, з тими єдиними, кого поважає український народ і весь світ? Вирішив прикритися ними? А чому не міндічами, галущенками,деркачами, цукерманами, шефірами?
15.11.2025 19:49 Ответить
Нашому Лідору відомо про всі плани путіна. СБУ має всю інформацію...Крім міндічя💩
15.11.2025 19:51 Ответить
А шо, Єрмак, який там план у Путіна захопити Покровськ та Купянськ? До 15 листопада? Хех, не встиг.
15.11.2025 19:58 Ответить
А ти провалив мобілізацію довбень, уряд на чолі з тобою у відставку, ні воно вчепилося в крісло.
15.11.2025 20:04 Ответить
Кацапи не встигли захопити якийсь населений пункт до певної дати, яку я сам вигадав.
Інших перемог у мене для вас немає .
15.11.2025 20:07 Ответить
×уйло провалило наступ попри шалену допомогу зелених мародерів
15.11.2025 20:14 Ответить
Цікаво, а скільки вже термінів провалив Зеленський? За рік закінчив війну, звільнив Крим, Донбас, залишив посаду президента після того, як сказав, що буду тільки 1 срок, скільки обіцянок дав і про зарплати військовим, вчителям, пенсії пенсіонерам, вступу до ЕС, хоч якісь терміни не провалив?,.....про це можна написати трилогію.
15.11.2025 20:31 Ответить
Поэтому пуйло попросил трампа ацрочить введение санкций против лукойл. Пазл сходицца...
15.11.2025 20:41 Ответить
Все! Можна йти спати, на Канари, в Паріж плювати з Ейфелової, і нагородити орденами тих кварталівців, які пояснили, що Міндіча ніколи не бачили, і не знають що то за дядько.
15.11.2025 20:43 Ответить
За то підарчуки добре виповнюють план по захопленню Запор.обл. та Дніпро.обл.
15.11.2025 20:43 Ответить
Це перемога чи ні?
А те, що лізуть на інших 5-6 напрямках, то муйня?
15.11.2025 20:46 Ответить
 
 