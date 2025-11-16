УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13035 відвідувачів онлайн
Новини Бої на Куп’янському напрямку
1 892 9

Сили оборони контролюють більшу частину Куп’янська, у північних районах міста росіяни відрізані від постачання, - Угруповання об’єднаних сил

Угруповання об’єднаних сил: Більша частина Куп’янська під контролем, ворог відрізаний

Більша частина Куп’янська Харківської області перебуває під контролем Сил оборони України. Групи росіян у північних районах міста відрізані від наземного постачання.

Про це повідомляє Угруповання об’єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Росіяни імітують окупацію міста

Російські військові в Куп’янську отримали команду симулювати контроль над містом, розмахуючи російськими прапорами там, де присутні їх малі групи.

Окупанти почали вкладати прапори в пакети постачання для власних військових, які скидаються на місто за допомогою дронів.

"Щонайменше одна така "операція" вже відбулася - очікуємо на швидке та дещо обрізане наприкінці відео в усіх російських медіа", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Поблизу Куп’янська тривають запеклі бої. Ворог діє малими піхотними групами за підтримки БПЛА, - 15 бригада НГУ "Кара-Даг"

Більша частина Куп’янська під контролем ЗСУ

"Від імені оборонців України заявляємо: окупація міста - не те, що можна імітувати. Незважаючи на заяви Володимира Путіна та ГШ РФ про "оточення" міста та українських сил в ньому, більша частина Куп’янська контролюється Силами оборони України, а групи росіян у північних районах відрізані від наземного постачання. Нинішня акція - спроба зробити хорошу міну при поганій грі та прикрити очевидну брехню очільника російського режиму", - заявили українські військові.

В Угрупованні об’єднаних сил додали, що подібними акціями росіяни допомагають "підсвітити" розкидані Куп’янськом малі групи піхоти.

"Це полегшує роботу українським дронарям", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: РФ втрачає контроль над захопленими районами в Куп’янську, - Трегубов

Автор: 

бойові дії (5891) Харківська область (2764) Куп’янський район (747) Куп’янськ (1121)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У разі здачі кацапні Куп'янська він мусить перестати бути важливою вузловою залізничною дільницею. Там тре робити мініпустелю.
показати весь коментар
16.11.2025 16:52 Відповісти
Купянск давным давно перестал быть важной узловой станцией. Еще с тех пор, как кацап захватил Иловайск, Ясиноватую и Дебальцево.
показати весь коментар
16.11.2025 17:54 Відповісти
Це для нас перестав; а для кацапні?
показати весь коментар
17.11.2025 11:33 Відповісти
Можливо, і КабМіндічі з деркачем та цукерманами, гроші крали у Зеленського з енергетики України, для захисту Купянська та Покровська?? Але ж зеленський «ПОТУЖНО» це недобачав, як усе КРАДІВНИЦТВО в Українців , з 2019 року??? Щифери з шурмою і даниловим та гончаруком, генпрокурорами і бакановим, можуть це засвідчити!!??
показати весь коментар
16.11.2025 16:56 Відповісти
Як тільки зеленський СРАТЬєх, «ПОТУЖНО» візьме під особистий контроль, захист цієї території, все буде, як і з сержантом Журавель!!!
показати весь коментар
16.11.2025 17:24 Відповісти
Й нашо про оточення якесь там кричати?Щоб москалі що?(((
показати весь коментар
16.11.2025 17:26 Відповісти
Зайшли в Куп'янськ-Узловий, рельси цілі - тепер військовим шляхом їх звідти майже нереально вибити. Будуть розквартировуватися, підтягувати логістику від Валуйок, і в результаті матимемо угруповання під 200 тисяч. Це вже не просто загроза - це наслідок наших проїдених можливостей. Роки корупції, розпилів і безвідповідальності дали ворогу час і простір. Свитан попереджав, але «ефективні менеджери» все списували на піар. Тепер маємо те, що маємо: ворог закріплюється, а ми знову розгрібаємо чужі схеми та власну безкарність. https://storymaps.arcgis.com/stories/36a7f6a6f5a9448496de641cf64bd375
показати весь коментар
16.11.2025 19:58 Відповісти
А можна видосики про те, як "групи росіян у північних районах міста відрізані від наземного постачання"?
показати весь коментар
16.11.2025 20:53 Відповісти
 
 