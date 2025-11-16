Сили оборони контролюють більшу частину Куп’янська, у північних районах міста росіяни відрізані від постачання, - Угруповання об’єднаних сил

Більша частина Куп’янська Харківської області перебуває під контролем Сил оборони України. Групи росіян у північних районах міста відрізані від наземного постачання.

Про це повідомляє Угруповання об’єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Росіяни імітують окупацію міста

Російські військові в Куп’янську отримали команду симулювати контроль над містом, розмахуючи російськими прапорами там, де присутні їх малі групи.

Окупанти почали вкладати прапори в пакети постачання для власних військових, які скидаються на місто за допомогою дронів.

"Щонайменше одна така "операція" вже відбулася - очікуємо на швидке та дещо обрізане наприкінці відео в усіх російських медіа", - йдеться у повідомленні.

Більша частина Куп’янська під контролем ЗСУ

"Від імені оборонців України заявляємо: окупація міста - не те, що можна імітувати. Незважаючи на заяви Володимира Путіна та ГШ РФ про "оточення" міста та українських сил в ньому, більша частина Куп’янська контролюється Силами оборони України, а групи росіян у північних районах відрізані від наземного постачання. Нинішня акція - спроба зробити хорошу міну при поганій грі та прикрити очевидну брехню очільника російського режиму", - заявили українські військові.

В Угрупованні об’єднаних сил додали, що подібними акціями росіяни допомагають "підсвітити" розкидані Куп’янськом малі групи піхоти.

"Це полегшує роботу українським дронарям", - йдеться у повідомленні.

