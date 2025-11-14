Поблизу Куп’янська тривають запеклі бої. Ворог діє малими піхотними групами за підтримки БПЛА, - 15 бригада НГУ "Кара-Даг"

На Харківщині, поблизу Куп’янська, ворог діє малими групами піхоти і підтримує атаки безпілотниками. Сили оборони тримають позиції в умовах інтенсивного бою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне новини" повідомив командир 3-го батальйону оперативного призначення 15-ї бригади НГУ "Кара-Даг" Андрій Кусков.

"Ситуація 60 на 40 на нашу користь. Є певні складнощі. "Дрон-ждун" створює проблеми, але ми застосовуємо комплекс заходів, щоб уникати ураження. Такою проблемою є "Молнії", однак ми розробляємо нові маршрути, які ворогу невідомі. Проти дронів на оптоволокні працюють механічні сітки - вони перерізають саме волокно", - розповів Кусков.

При цьому ворог практично не використовує техніку на цьому напрямку: не має можливості переправити її через річку. Щоб вийти до українських позицій на північ від Куп’янська, росіянам доводиться форсувати річку Оскіл, а це можуть робити виключно піхотинці.

Вони переходять стандартними малими групами зі звичайним спорядженням: гранати, вода, їжа, автомат, броня, каска, теплі речі. Дуже примітивні підрозділи тут воюють, використовуючи дуже примітивну тактику", - підсумував командир батальйону "Кара-Даг".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори дронів бригади "Буревій" знищили 5 окупантів та 6 одиниць техніки на Куп’янщині. ВIДЕО

Що передувало?

Начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних Сил Віктор Трегубов повідомив, що російські війська намагаються закріпитися на півночі Куп’янська в Харківській області, тоді як українські підрозділи упродовж останніх днів активно ведуть контратаки, поступово вибиваючи окупантів із їхніх укріплених позицій.

Логістика для доступу до Куп'янська надзвичайно ускладнена і для українських підрозділів, і для ворога.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог зайшов у "сіру зону" в районі Бологівки на Харківщині, - засновник спецпідрозділу Kraken Немічев