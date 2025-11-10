Ворог зайшов у "сіру зону" в районі Бологівки на Харківщині, - засновник спецпідрозділу Kraken Немічев

У районі Бологівки, що у Харківській області, російські війська знову перетнули державний кордон України, а також просунулися у Вовчанську.

Про це повідомив засновник спецпідрозділу ГУР МО Kraken Костянтин Немічев, передає Цензор.НЕТ.

Прорив противника

Військовий зазначив, що вздовж частини лінії кордону існує так звана "буферна зона" — близько 5 кілометрів, де немає постійної присутності ані ЗСУ, ані російських військ. Саме цим, за словами Немічева, активно користується ворог.

Підготовка до нового наступу

Крім того, він повідомив, що росіяни нещодавно трохи просунулись в самому Вовчанську.

"Нагадаю, що в планах РФ є задум з'єднати угруповання у Вовчанську та Дворічній. Вище перераховані дії можуть бути елементом підготовки до нових наступальних операцій. На мою думку, якщо противнику не вдасться взяти Куп’янськ, він, найімовірніше, переключить свої сили саме на цей напрям. Потрібно діяти та зміцнювати оборону, поки ще є час", - додав Немічев.

