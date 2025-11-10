Враг зашел в "серую зону" в районе Бологовки на Харьковщине, - основатель спецподразделения Kraken Немичев

В районе Бологовки, что на Харьковщине, российские войска вновь пересекли государственную границу Украины, а также продвинулись в Волчанск.

Об этом сообщил основатель спецподразделения ГУР МО Kraken Константин Немичев, передает Цензор.НЕТ.

Прорыв противника

Военный отметил, что вдоль части линии границы существует так называемая "буферная зона" — около 5 километров, где нет постоянного присутствия ни ВСУ, ни российских войск. Именно этим, по словам Немичева, активно пользуется враг.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Купянском направлении россияне давят небольшими группами. Волчанск полностью разрушен, мест для обустройства позиций нет, — Трегубов

Подготовка к новому наступлению

Кроме того, он сообщил, что россияне недавно немного продвинулись в самом Волчанске.

"Напомню, что в планах РФ есть замысел соединить группировки в Волчанске и Двуречной. Вышеперечисленные действия могут быть элементом подготовки к новым наступательным операциям. По моему мнению, если противнику не удастся взять Купянск, он, скорее всего, переключит свои силы именно на это направление. Нужно действовать и укреплять оборону, пока еще есть время", - добавил Немичев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 300 местных жителей осталось в Двуречанской общине на Харьковщине: вражеские дроны постоянно охотятся на гражданских, - МВА