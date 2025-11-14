Вблизи Купянска продолжаются ожесточенные бои. Враг действует небольшими пехотными группами при поддержке БПЛА, - 15 бригада НГУ "Кара-Даг"

В Харьковской области, вблизи Купянска, враг действует небольшими группами пехоты и поддерживает атаки беспилотниками. Силы обороны удерживают позиции в условиях интенсивного боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне новини" сообщил командир 3-го батальона оперативного назначения 15-й бригады НГУ "Кара-Даг" Андрей Кусков.

"Ситуация - 60 на 40 в нашу пользу. Есть определенные сложности. "Дрон-ждун" создает проблемы, но мы применяем комплекс мер, чтобы избежать поражения. Такой проблемой являются "Молнии", однако мы разрабатываем новые маршруты, которые врагу неизвестны. Против дронов на оптоволокне работают механические сетки - они перерезают само волокно", - рассказал Кусков.

При этом враг практически не использует технику в этом направлении: не имеет возможности переправить ее через реку. Чтобы выйти к украинским позициям к северу от Купянска, россиянам приходится форсировать реку Оскол, а это могут делать исключительно пехотинцы.

Они переходят стандартными небольшими группами с обычным снаряжением: гранаты, вода, еда, автомат, броня, каска, теплые вещи. Очень примитивные подразделения здесь воюют, используя очень примитивную тактику", - подытожил командир батальона "Кара-Даг".

Что предшествовало?

Начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что российские войска пытаются закрепиться на севере Купянска в Харьковской области, в то время как украинские подразделения в последние дни активно ведут контратаки, постепенно выбивая оккупантов из их укрепленных позиций.

Логистика для доступа к Купянску чрезвычайно затруднена как для украинских подразделений, так и для врага.

